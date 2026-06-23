Bibliotekarie till anstalten Västervik
Kriminalvården / Bibliotekariejobb / Västervik Visa alla bibliotekariejobb i Västervik
2026-06-23
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Västervik
, Linköping
, Norrköping
, Gotland
, Mjölby
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie på anstalten Västervik ansvarar du för att driva och utveckla biblioteksverksamheten i nära samarbete med biblioteksassistenten.
I rollen arbetar du med att göra litteratur tillgänglig för klienter genom att erbjuda utlåning av böcker, hantera beställningar samt besvara hemställan. Detta kan innebära att tillgodose individuella behov, exempelvis leverans av böcker till klienter i isolering eller inköp av specifika titlar på begäran.
Du tar emot klienter vid regelbundna biblioteksbesök och spelar en aktiv roll i att stimulera läsning genom att ge boktips och vägledning. Klientgruppen är generellt mycket läsintresserad, vilket skapar goda möjligheter att bidra till meningsfull sysselsättning och personlig utveckling genom litteratur.
Arbetet omfattar även inköp och urval av litteratur samt omvärldsbevakning inom bibliotekets och verksamhetens område. Du förväntas kontinuerligt utveckla och förfina biblioteksverksamheten utifrån klienternas behov och verksamhetens ramar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självkännedom. Du samarbetar väl med andra genom att vara lyhörd och kommunikativ, och hanterar eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är flexibel och anpassar dig lätt när förutsättningar förändras, samtidigt som du behåller lugn och fokus även i pressade lägen. I ditt bemötande är du serviceinriktad, hjälpsam och lösningsfokuserad. Du har god specialistkompetens inom ditt område och utvecklar den kontinuerligt, samtidigt som du delar med dig av din kunskap. Med stark ansvarskänsla agerar du i linje med verksamhetens mål, beslut och riktlinjer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Kriminalvårdens grundutbildning
Erfarenhet av att leda workshops och gruppaktiviteter
Säkerhetsmedvetenhet och erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhetÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Östra Parkvägen 1 (visa karta
)
593 44 VÄSTERVIK Arbetsplats
Anstalten Västervik Norra Kontakt
Mikael Andersson (SEKO) Mikael.Andersson8@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
9974200