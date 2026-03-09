Bibliotekarie/filialföreståndare
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Vi söker en filialföreståndare till Sandvikens folkbibliotek, med huvudsaklig placering på Österfärnebo bibliotek. Sandvikens folkbibliotek består av ett huvudbibliotek i Kulturcentrum och fem filialbibliotek i Björksätra, Storvik, Järbo, Åshammar och Österfärnebo. I enheten ingår också Litteraturhuset Trampolin för barn och unga samt en nybildad träffpunkt i Norrsätra. Biblioteksenheten är en del av kultur- och fritidsförvaltningen som även ansvarar för kulturskola, konsthall, museer, evenemang, föreningsstöd, badhus, idrott och friluftsliv.
Som filialföreståndare arbetar du till största delen ensam med alla förekommande uppgifter på ett bibliotek som till exempel inköp, medieplanering, öppethållande och viss programverksamhet. En viktig del är också läsfrämjande arbete för barn på förskole- och skoltid. Kvällstjänstgöring ingår.
Filialbiblioteken är viktiga mötesplatser i kommundelarna som svarar mot behov i det omgivande samhället, men de är också en del av Sandvikens folkbibliotek där vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. I arbetet har du stöd av en filialsamordnare och en skolbibliotekssamordnare, deltar i regelbundna möten med personal från övriga filialer och ingår i Dela Läslust, som är vårt läsfrämjande nätverk för barn och unga, där även Litteraturhuset Trampolin är med.
Tjänstens omfattning är heltid med tjänstgöring 80% på filial och 20% på huvudbiblioteket.Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är ett krav.
Utöver det behöver du ha:
* Erfarenhet av självständigt arbete på bibliotek eller liknande verksamhet
* Erfarenhet av läsfrämjande arbete, gärna riktat mot barn och unga
* Grundläggande IT-kompetens och kunna hantera bibliotekssystem samt hårdvara och tillbehör för dator såsom kopiator, scanner och skrivare.
* B-körkort
Biblioteket är en plats där människor med många olika behov ska samsas och trivas, därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att bemöta människor på ett lyhört och positivt sätt. Du är en problemlösare som tycker om att hjälpa andra och trivs med varierande arbetsuppgifter. Eftersom arbetet innebär ett helhetsansvar för biblioteksfilialen behöver du vara strukturerad, självgående och klara av att arbeta ensam.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning

Enligt avtal.
