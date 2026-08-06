Bibliotekarie barn och unga
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2026-08-06
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Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Kommunen är inne i en expansiv fas och är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där hållbarhet, öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Här finns kraft att växa, som medarbetare, medborgare, företagare eller besökare. Kommunen har omkring 1600 anställda och 23 700 invånare.
Kultur och fritid har i uppdrag att stödja, främja och samordna kulturlivet och den organiserade fritidsverksamheten inom områdena folkbibliotek, skolbibliotek, ungas fritid, allmänkultur, kulturskola, föreningar samt fritidsanläggningar. Kultur och fritid tillhör verksamhetsområde Utbildning som även ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Svedala kommun har en hög målsättning med både sina skolor och bibliotek i det livslånga lärandet. Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skol- och biblioteksutveckling i framkant? Nu finns möjligheten för dig som är bibliotekarie. Vi söker nu en engagerad och driven bibliotekarie med inriktning barn och unga till vårt team!
Vill du vara med och skapa framtidens bibliotek för barn och unga? Hos oss blir du en del av kultur- och biblioteksenheten med tre folkbibliotek i Svedala, Bara och Klågerup. Tillsammans arbetar vi för att skapa inkluderande mötesplatser som stärker läslust, bildning och demokrati för alla invånare.
Uppdrag
Vi söker dig som är driven och vill vara med och utveckla biblioteksverksamheten för barn och unga i Bara och Klågerup. Uppdraget som barnbibliotekarie innebär att ta ansvar för bibliotekets viktiga målgrupp barn och unga där barns delaktighet och bildning står i fokus.
Du har god kännedom om litteratur för barn och unga samt en god digital kompetens som kan användas i ditt läsfrämjande arbete. Du är kreativ, tar initiativ till att hitta nya arbetssätt och arbetar aktivt för att bygga goda relationer.
Som bibliotekarie med inriktning barn och unga har du en viktig roll i att utveckla och genomföra verksamhet för barn, unga och deras vuxna.
I tjänsten kommer du bland annat att:
planera och genomföra sagostunder, bokprat, lovaktiviteter och andra arrangemang
arbeta läsfrämjande för barn och unga i olika åldrar
utveckla verksamhet som stärker barns och ungas delaktighet och inflytande
samarbeta med förskolor, skolor, fritidsverksamheter, föreningar och andra aktörer
arbeta med medieurval och beståndsutveckling för målgruppen
bidra till ett attraktivt, välkomnande och inspirerande biblioteksrum
delta i bibliotekets dagliga verksamhet, informationsarbete och bemanning
medverka i utvecklingsarbete och omvärldsbevakning tillsammans med kollegor.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Kompetens
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barn och ungas läsning, lärande och delaktighet. Du ser biblioteket som en viktig mötesplats och vill bidra till att skapa verksamhet som är relevant, inspirerande och tillgänglig för olika målgrupper. Du har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, ABM eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna även att du har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Som person är du nyfiken, kreativ och utvecklingsorienterad, provar gärna nya idéer och arbetssätt. Du tycker om att omsätta idéer till praktisk verksamhet och har förmåga att planera, genomföra och följa upp aktiviteter och projekt. Du bygger lätt relationer och samarbetar väl med både kollegor, förskolor, skolor, föreningar och andra aktörer i lokalsamhället.
Du har ett användarfokuserat arbetssätt och ett genuint intresse för litteratur och läsfrämjande arbete. Samtidigt har du blick för bibliotekets utveckling och är intresserad av hur nya arbetssätt, kommunikationsformer och samarbeten kan bidra till att nå fler barn och unga. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Det är meriterande om du har erfarenhet av programverksamhet, läsfrämjande arbete, mediearbete eller kommunikation i sociala medier. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-08-06Övrig information
Tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister beställer du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/.
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Kontakt
Bibliotekschef
Piroska Bakran piroska.bakran@svedala.se +46406268258 Jobbnummer
10023760