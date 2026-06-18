Bibliotekarie
Vindelns kommun, Sektor kommunal utveckling / Bibliotekariejobb / Vindeln Visa alla bibliotekariejobb i Vindeln
2026-06-18
, Vännäs
, Bjurholm
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en bibliotekarie till Vindelns bibliotek. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Vill du arbeta i en biblioteksverksamhet där mötet med människor står i centrum? Vi söker nu en bibliotekarie som vill stärka vårt team under en period då vi samtidigt driver utvecklingsprojekt. Vi erbjuder ett varierat, socialt och meningsfullt arbete i en liten men engagerad arbetsgrupp där vi stöttar varandra, och tillsammans utvecklar vår biblioteksverksamhet.
Som bibliotekarie hos oss arbetar du främst i informationsdisken där du möter och vägleder besökare kring lån, informationssökning och andra biblioteksfrågor. I arbetet ingår även bokuppsättning, ta emot klassbesök och andra grupper, programverksamhet samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter på bibliotek.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, god litteraturkännedom och ett starkt intresse för litteraturförmedling. Du trivs i en dynamisk miljö och kan hantera perioder med varierande arbetsbelastning. Erfarenhet av biblioteksarbete är meriterande.
Som person har du god servicekänsla och förmågan att ta egna initiativ. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du har lätt för att kommunicera och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du arbetar strukturerat och har ett engagemang för att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor.
KRAV
B-körkort
DIN NYA ARBETSPLATS
Vindelns bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Vi har även integrerade filialbibliotek i Granö, Hällnäs och Tvärålund samt en filial i Åmsele.
Vindelns bibliotek är ett meröppet bibliotek, vilket innebär att besökare kan använda lokalerna även när de är obemannade. Våra bemannade öppettider är måndag till torsdag, med kvällsöppet på torsdagar. Under vinterhalvåret har vi lördagsöppet.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: 3 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: 50%
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
)
922 31 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Sektor Kommunal utveckling Kontakt
Ingrid Rönnqvist ingrid.ronnqvistsidi@vindeln.se 0933-14098 Jobbnummer
9970158