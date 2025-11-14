BI-utvecklare
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Rollbeskrivning
Vi söker en BI-utvecklare som vill arbeta nära verksamheten med att utveckla och förvalta datadrivna beslutsstödslösningar. Fokus ligger på Qlik Sense i en Data Warehouse-miljö med stark koppling till Qlik Cloud och Google Cloud Platform. Rollen passar dig som vill ta ett tydligt ansvar för hela kedjan - från data till visuella lösningar - och som trivs i gränslandet mellan teknik och affär.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Utveckla, förvalta och optimera BI-lösningar i Qlik Sense.
Arbeta med SQL och datalager (Data Warehouse) för att säkerställa kvalitet, struktur och tillgänglighet i data.
Bygga och vidareutveckla lösningar i Qlik Cloud och Google Cloud Platform.
Säkerställa god prestanda, datakvalitet och spårbarhet i befintliga och nya BI-lösningar.
Samarbeta nära verksamhetsrepresentanter för att förstå behov och omsätta dessa till hållbara BI- och rapportlösningar.
Bidra till ett lärande teamklimat genom kunskapsdelning, gemensam problemlösning och proaktivt förbättringsarbete.Kvalifikationer
Mycket god kunskap i SQL.
Minst 3 års erfarenhet av BI-utveckling i Qlik Sense samt arbete i Data Warehouse-miljö.
Erfarenhet av Qlik Cloud.
Erfarenhet av Google Cloud Platform.
God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Ansvarstagande och drivande med förmåga att kommunicera och samarbeta mellan teknik och affär.
Förmåga att arbeta självständigt, vara lösningsorienterad och ha fokus på att skapa värde och framdrift.
Meriterande
Kunskap om datamodellering.
Erfarenhet eller bakgrund inom telekombranschen.
Erfarenhet av att arbeta i hybridupplägg med både onsite- och distansarbete.
Start/Längd
Start: 2025-12-15
Längd: Till 2026-12-15
Plats
Stockholm (hybrid, 3 dagar/vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
