BI Utvecklare
2025-12-07
En ögonblicksbild av din dag
I rollen som erfaren BI-utvecklare kommer du att spela en central roll i vårt arbete med att leverera effektiva lösningar som stödjer verksamheten i att fatta datadrivna beslut. Våra interna kunder arbetar i alla funktioner inom verksamheten vilket innebär att du kommer att arbeta med många olika typer av förfrågningar och datamängder. Du arbetar i ett team med andra BI-utvecklare och data engineers, där ni tillsammans stöttar varandra i att leverera enligt överenskomna arbetssätt och best-practice.
Hur Du kommer att påverka
* Du kommer att ingå i ett data analytics team där du tillsammans med övriga BI-utvecklare och data engineers har stora möjligheter att påverka och forma vårt arbetssätt samt förväntas arbeta med kontinuerliga förbättringar.
* Du arbetar nära beställare och andra intressenter för att förstå verksamhetens behov och har förmåga att hjälpa dem att omsätta detta i form av user stories.
* Du har god förmåga att tillgodose verksamhetens behov i form av tydliga och meningsfulla visualiseringar som följer god designstandard.
* Du analyserar data och har en god förmåga att hjälpa verksamheten att identifiera lämpliga KPI:er.
* Du arbetar nära data engineers för att definiera behov av lämpliga backend-lösningar.
Vad Du medför
* Du har en högskoleutbildning med datainrikting eller kunskap som bedöms likvärdig.
* Du har lång erfarenhet inom BI-utveckling med särskilt fokus på Power BI. Även kunskaper i Qlik och Tableau är mycket meriterande.
* Du har djup förståelse för best-practice och metoder inom BI-utveckling, såsom t.ex. datamodellering, DAX och dashboard design.
* Du har ett genuint intresse för att lära dig nya saker och förstå verksamheten på djupet.
* Du har utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor.
* Du är analytisk och har en lösningsorienterad inställning.
* Du har en vilja och förmåga att följa med i utvecklingen av BI-området.
* Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Om Teamet
Du kommer att vara en del av en avdelning som samlar olika kompetenser för att stödja verksamheten i att bli datadriven. Vår styrka ligger i vårt nära samarbete med interna kunder, vilket skapar goda förutsättningar för verksamhetsförståelse och nätverkande. I takt med att teamet växer ställs höga krav på gemensamma processer och samarbete, och vi förväntas alla bidra till verksamhetens utveckling. Våra tjänster är ofta efterfrågade, och vi strävar efter att erbjuda snabba leveranstider. Detta innebär att vi ständigt söker möjligheter att arbeta mer effektivt, samtidigt som vi värnar om kvalitet. Eftersom vi har medarbetare som inte behärskar svenska fullt ut, växlar vi dagligen mellan svenska och engelska.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
