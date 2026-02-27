Betongarbetare söks
Testservice i Göteborg AB / Betongarbetarjobb / Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nya medarbetare
Test service jobbar främst med stålkonstruktioner och byggsmide. Vi söker en erfaren industriarbetare inom betong till våra projekt. Som betongarbetare jobbar du framför allt med armering, formsnickeri, betongblandning, gjutning, avformning och slipning av färdiga betongelement. Arbetet är heltid.
Vi efterfråga följande krav:
God erfarenhet inom betongarbete
B-körkort
Svenska i talPubliceringsdatum2026-02-27Om företaget
Test-Service är ett Göteborgsföretag inom stålbyggnadsindustrin och smidesbranschen. Företaget startade 1958 och vi har breddat verksamheten att omfatta allt i smidesarbeten inom bygg och industri. Vi erbjuder god arbetsmiljö till våra medarbetare fullt av respekt, i ett bekvämt arbetsteam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@test-service.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Testservice i Göteborg AB
(org.nr 556336-5898)
Backa Bergögata 13 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9767428