Betongarbetare sökes 5 st.
2026-04-30
Vi söker Betongarbetare 5 st Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Hagabetong Bygg AB söker nu erfarna betongarbetare till våra byggprojekt. Arbetet omfattar sedvanliga arbetsuppgifter inom betong- och anläggningsarbete.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Armering
• Formning
• Gjutning av betong
• Ritningsläsning
• Efterbearbetning och kvalitetskontrollKvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet som betongarbetare
• God vana av armering och gjutning
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning på heltid
• Lön enligt kollektivavtal (Byggnads)Om företaget
Hagabetong Bygg AB är ett etablerat byggföretag med fokus på kvalitet och långsiktiga relationer. Vi är anslutna till kollektivavtal via Svenska Byggnadsarbetareförbundet.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och referenser till e post adress: info@hagabetong.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: info@hagabetong.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagabetong bygg AB
(org.nr 559427-0034)
Langelandsgatan 6 (visa karta
)
164 43 KISTA
9885376