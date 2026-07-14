Betongarbetare sökes!
Prowork Göteborg AB / Betongarbetarjobb / Göteborg Visa alla betongarbetarjobb i Göteborg
2026-07-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri/Lager, Rental och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har vårt lokala kontor i Göteborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm och även ett lokalt kontor i Malmö. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Betongarbetare sökes!
Vi letar efter dig som är en erfaren och passionerad betongare. Hos oss får du möjlighet att arbeta på spännande projekt inom betong.
Som betongarbetare kommer du att utföra olika typer av betongarbeten, formning, armering, gjutning och efterbehandling. Du kommer att få arbeta tillsammans med andra erfarna och drivna betongare där fokus ligger på att utföra ett bra jobb samtidigt som man trivs och mår bra.
För att trivas och lyckas i rollen som betongarbetare hos oss behöver du:
– Ha minst 3 års erfarenhet av betongarbete
– Ha god samarbetsförmåga och ansvarskänsla
– Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
– Yrkesbevis eller annan relevant utbildning inom betongarbete
– Certifikat för heta arbeten, fallskydd eller liknande
Låter detta som något för dig?
Välkommen in med din ansökan idag!
#prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002929