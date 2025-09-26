Betongarbetare sökes!
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Betongarbetare sökes!
Vi letar efter dig som är en erfaren och passionerad betongare. Om du trivs med oss och vi trivs med dig så kommer du att erbjudas en tillsvidareanställning efter avslutat projekt antingen hos oss på Prowork eller direkt hos kunden.
Som betongarbetare kommer du att utföra olika typer av betongarbeten, formning, armering, gjutning och efterbehandling. Du kommer att få arbeta tillsammans med andra erfarna och drivna betongare där fokus ligger på att utföra ett bra jobb samtidigt som man trivs och mår bra.
För att trivas och lyckas i rollen som betongarbetare hos oss behöver du:
• Ha minst 3 års erfarenhet av betongarbete
• Ha god samarbetsförmåga och ansvarskänsla
• Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Yrkesbevis eller annan relevant utbildning inom betongarbete
• Certifikat för heta arbeten, fallskydd eller liknande
Vi erbjuder dig:
• En provanställning på 6 månader med konkurrenskraftig lön
• Ett varierande och stimulerande arbete med stora utvecklingsmöjligheter
Välkommen in med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se
