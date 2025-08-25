Betongarbetare | Lernia | Falkenberg
2025-08-25
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Är du en erfaren betongarbetare som söker nästa utmaning? Vår kund i Falkenberg erbjuder en spännande möjlighet för dig att bli en del av deras dynamiska team. Här får du chansen att arbeta med varierande projekt, utveckla dina färdigheter och bidra till byggandet av framtidens strukturer.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Om tjänsten: Som betongarbetare kommer du att ansvara för gjutning, armering och formbyggnad i olika byggprojekt hos vår kund. Du kommer att förbereda och blanda betong, sätta formar samt säkerställa korrekt armering och ytbehandling. Du förväntas följa ritningar och arbetsinstruktioner noggrant, samt samarbeta med teamet för att säkerställa att projektets tidsplan och kvalitet hålls. Rollen innebär även att upprätthålla säkerhetsföreskrifter och rapportera framsteg till arbetsledaren.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning och/eller två års arbetslivserfarenhet gärna inom
betongarbete. Körkort för bil är ett krav, liksom att du har en god fysisk kondition. Du behöver
också ha grundläggande datorkunskaper för att dokumentera arbetsprocessen.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med betongteknik och har goda
kunskaper i ritningsläsning och även traverskort. Tidigare arbete i stora projekt eller
internationella miljöer är också uppskattat.
Sammanfattningsvis söker vi alltså dig som är händig och praktiskt lagd. Du ska också vara
ansvarstagande som person och med detta menar vi att du tar ansvar för ditt arbete, och
frågar om du känner dig osäker. Du behöver vara initiativrik, och samtidigt ha självinsikt, du
hjälper således till där det behövs men tar samtidigt inga riskfyllda beslut vid oklarheter. Du
arbetar bra såväl i grupp som ensam och din positiva attityd och höga arbetsmoral ser vi som
en självklarhet.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester,
pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra
hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under
din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs
på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela
landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare
och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och
kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker
löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att
kontakta konsultchef Karin Ludvigsson via e-post: karin.ludvigsson@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9474796