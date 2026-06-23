Betongarbetare | Lernia | Falkenberg
Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Falkenberg Visa alla betongarbetarjobb i Falkenberg
2026-06-23
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Som betongarbetare hos vår kund i Falkenberg får du ett omväxlande arbete i en bygg- och anläggningsmiljö där kvalitet, säkerhet och noggrannhet är centralt. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia och innefattar arbete med gjutning, armering och efterarbete av betongkonstruktioner.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Du kommer att delta i hela processen kring betongarbete – från förberedelser och avformning till gjutning, efterbehandling och kontroll. Arbetsuppgifterna består av att armera, placera form, blanda och pumpa betong samt utföra efterbehandling som vibration, glättning och ytavjämning. Arbetet kräver att du följer säkerhetsrutiner, arbetar effektivt och bidrar till att projektet håller tidplan och kvalitet.Arbetsuppgifter
Förberedelse och uppsättning av formar
Armeringsarbete enligt ritning och instruktioner
Gjutning och hantering av betong (pumpning, vibrering och kompaktering)
Efterbehandling, ytrengöring och avslutande kontroller
Samarbete med arbetsledare och kollegor för att säkerställa kvalitet och arbetsmiljö
Dokumentation och rapportering av utfört arbete vid behov
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av betong- och anläggningsarbete, gärna från bygg- eller industriprojekt. Du bör kunna läsa ritningar och arbetsinstruktioner samt ha kunskap om materialegenskaper och arbetsmetoder för betong. Praktisk erfarenhet kan väga lika tungt som formell utbildning.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Yrkesutbildning inom bygg eller anläggning
Erfarenhet av armering och formarbete
Lift‐/truckkort eller andra relevanta certifikat
Förarbevis för betongpump eller erfarenhet av pumpning
B-körkort
Vi söker dig som är
Ansvarsfull och kvalitetsmedveten
Punktlig och flexibel vad gäller arbetstider
Fysiskt vältränad och van vid tungt arbete
En god lagspelare med bra samarbetsförmåga
Vana att följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner
God kommunikation på svenska i tal och skrift
Som en av oss
Som konsult via Lernia erbjuds du trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig lön, semesterersättning, pensionsavsättning och försäkringar. Du får stöd av en konsultchef som följer upp ditt uppdrag och hjälper dig att trivas och utvecklas i din yrkesroll. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård där det är tillämpligt.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns i hela landet. Med vårt nätverk hittar vi uppdrag som matchar din kompetens och ger möjlighet till utveckling både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Lernia via e-post: caroline.hydden@lernia.seÖvrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag via Lernia
Omfattning: Heltid
Placering: Falkenberg
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan — urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7954988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Torggatan 1 (visa karta
)
311 31 FALKENBERG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9974618