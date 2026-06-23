Betongarbetare | Lernia | Falkenberg

Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Falkenberg
2026-06-23


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Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm, Båstad eller i hela Sverige

Som betongarbetare hos vår kund i Falkenberg får du ett omväxlande arbete i en bygg- och anläggningsmiljö där kvalitet, säkerhet och noggrannhet är centralt. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia och innefattar arbete med gjutning, armering och efterarbete av betongkonstruktioner.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Om tjänsten
Du kommer att delta i hela processen kring betongarbete – från förberedelser och avformning till gjutning, efterbehandling och kontroll. Arbetsuppgifterna består av att armera, placera form, blanda och pumpa betong samt utföra efterbehandling som vibration, glättning och ytavjämning. Arbetet kräver att du följer säkerhetsrutiner, arbetar effektivt och bidrar till att projektet håller tidplan och kvalitet.

Arbetsuppgifter
Förberedelse och uppsättning av formar

Armeringsarbete enligt ritning och instruktioner

Gjutning och hantering av betong (pumpning, vibrering och kompaktering)

Efterbehandling, ytrengöring och avslutande kontroller

Samarbete med arbetsledare och kollegor för att säkerställa kvalitet och arbetsmiljö

Dokumentation och rapportering av utfört arbete vid behov

Om dig

Formell kompetens

Vi söker dig som har erfarenhet av betong- och anläggningsarbete, gärna från bygg- eller industriprojekt. Du bör kunna läsa ritningar och arbetsinstruktioner samt ha kunskap om materialegenskaper och arbetsmetoder för betong. Praktisk erfarenhet kan väga lika tungt som formell utbildning.

Meriterande

Det är meriterande om du har:

Yrkesutbildning inom bygg eller anläggning

Erfarenhet av armering och formarbete

Lift‐/truckkort eller andra relevanta certifikat

Förarbevis för betongpump eller erfarenhet av pumpning

B-körkort

Vi söker dig som är

Ansvarsfull och kvalitetsmedveten

Punktlig och flexibel vad gäller arbetstider

Fysiskt vältränad och van vid tungt arbete

En god lagspelare med bra samarbetsförmåga

Vana att följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner

God kommunikation på svenska i tal och skrift

Som en av oss

Som konsult via Lernia erbjuds du trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig lön, semesterersättning, pensionsavsättning och försäkringar. Du får stöd av en konsultchef som följer upp ditt uppdrag och hjälper dig att trivas och utvecklas i din yrkesroll. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård där det är tillämpligt.

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns i hela landet. Med vårt nätverk hittar vi uppdrag som matchar din kompetens och ger möjlighet till utveckling både på kort och lång sikt.

Hur du söker tjänsten

För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Lernia via e-post: caroline.hydden@lernia.se

Övrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag via Lernia
Omfattning: Heltid
Placering: Falkenberg
Start: Enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan — urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7954988".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Torggatan 1 (visa karta)
311 31  FALKENBERG

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9974618

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