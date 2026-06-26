Betongarbetare Halland
A-Staffing Construction AB / Betongarbetarjobb / Halmstad Visa alla betongarbetarjobb i Halmstad
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Staffing Construction AB i Halmstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i ett tryggt och etablerat bolag och bli en del av vårt team. A-Staffing Construction är ett bolag med lång erfarenhet och gott rykte. Vi sätter stort värde i att leverera kvalitet ut till våra beställare samtidigt som personalen ska må bra.
I Syd – och Västsverige har vi arbetat på hundratals projekt alltifrån bottenplattor, bjälklag och väggar, broar, tunnlar, betongstommar, vattenkraftverk, infrastruktur, flerbostadshus och mycket mer.
Vi är stolta över vår verksamhet och de projekt vi deltagit i. Med vår breda erfarenhet och våra trogna och stabila kunder så hittar vi projekt som passar just dig och din bakgrund. Våra beställare är byggföretag och vi arbetar inte mot privatpersoner.Erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet inom byggbranschen och trivs med ett praktiskt och varierande arbete. Du har god kunskap inom byggnation och gärna erfarenhet av betongarbeten, armering samt formsättning. Yrkesbevis som betongarbetare är meriterande, men vi värdesätter även dig som har skaffat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och van att arbeta självständigt. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen genom ett professionellt bemötande mot både kunder och kollegor.
Hos A-Staffing Construction blir du en del av ett stabilt och växande företag med engagerade personalansvariga och kunniga kollegor. Vi erbjuder varierande projekt där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta tillsammans med ett team som värdesätter kvalitet, samarbete och yrkesstolthet.
Lön och anställningsvillkor
Du kommer att bli anställd på kollektivavtalet Byggavtalet vilket innebär:
• Lön: Tidlön eller prestationslön beroende på projekt
• Försäkringar
• Arbetstidsförkortning
• Friskvårdsbidrag
Du blir inledningsvis anställd i sex månader. Om allting fungerar och vi trivs med varandra så övergår din anställning i tillsvidareanställning (fast anställning). Många av våra medarbetare har arbetat i över tio år tillsammans med oss.Så ansöker du
Skicka in via länken, så ser vi fram emot kontakt.
Startdatum
Enligt överenskommelse, vi har arbetsplatser där vi är redo att ta emot någon direkt och vi har ytterligare arbetsplatser som startar längre fram.Om företaget
A-Staffing Construction är medlemmar i Byggföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I över 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Staffing Construction AB
(org.nr 559033-7464)
Nya Tingstadsgatan 1 (visa karta
)
422 44 HISINGS BACKA Kontakt
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se +46 70 845 94 00 Jobbnummer
9981493