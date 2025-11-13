Betongarbetare/Concrete worker
Itineraspa Scandinavia Filial / Betongarbetarjobb / Solna Visa alla betongarbetarjobb i Solna
2025-11-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Itineraspa Scandinavia Filial i Solna
, Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Betongarbetare
Nu har du möjlighet att bli en del av ett av Europas största byggföretag och bidra till att bygga den nya tunnelbanan i Stockholm! Vi på Itinera söker betongarbetare som vill vara med och bygga stationerna Arenastaden-Södra Hagalund och Hammarby Kanal.
Du kommer att ingå i ett arbetslag av betongarbetare. Vår arbetsplats är internationell och mångsidig, där vi har medarbetare med olika bakgrunder. Hos oss blir du en del av ett företag som värdesätter inkludering och drar nytta av olika perspektiv för att uppnå bästa möjliga resultat.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som Betongarbetare:
Formsättning och armering: Montering av formsättning och placering av armeringsjärn.
Förberedelse av betong: Förbereda området, utrustning för gjutning osv.
Gjutning: Noggrann gjutning av betongelement och övervakning av torkningsprocessen.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Du har utbildning inom betong, snickeri, formsättning eller armering och cirka fem års erfarenhet av betongarbete. Erfarenhet från att ha arbetat med platsgjuten betong är ett krav. Vi ser gärna att du har ca 2-3 års erfarenhet av större projekt.
Vad vi erbjuder:
Vi är ett internationellt företag, och den internationella atmosfären märks tydligt både på vårt kontor och i våra projekt. Hos oss har du många kontaktytor och får möjlighet att utvecklas både i din roll och som person tillsammans med kollegor från olika delar av världen.
På Itinera stöttar och hjälper vi varandra på alla nivåer inom organisationen, och vi uppskattar nya idéer om hur vi kan förbättras tillsammans. I projekten i Solna och Hammarby kommer du att ingå i positiva och inspirerande arbetsgrupper, där alla har hög kompetens inom sina områden och gärna delar med sig av kunskap och erfarenheter.
Information och ansökan:
Om du har några frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Itineras HR-avdelning på hrswden@itineraspa.se
. Låter Itinera och tjänsten som något för dig? I så fall, ansök redan idag; sista ansökningsdag är den 5 april, men urvalet pågår och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Itinera S.p.A:
Vi är ett internationellt byggföretag med rötter i Italien, specialiserade på storskaliga infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt. Företaget grundades 1938 och är en del av ASTM Group, som är verksamt i över 15 länder med 17 000 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder euro under 2021.
Itinera är det största utländska byggföretaget i Norden och driver stora infrastrukturprojekt i Sverige. Vårt mål är att hållbarhet ska genomsyra all vår verksamhet, och utvecklingsarbete bedrivs på alla marknader där företaget verkar. I Sverige har vi för närvarande 150 anställda med huvudkontor i Solna.
Vi har valt att hantera denna rekrytering själva och ber vänligen annonsbyråer eller rekryterare att avstå från att kontakta oss
Concrete worker
There is now an opportunity for you to join one of Europe's largest construction companies in building the new metro in Stockholm! We at Itinera are looking for concrete workers to be part of building the Arenastaden-Södra Hagalund and Hammarby Kanal stations.
You will be part of a concrete team, and you will work on site. Our workplace is international and diverse, bringing together professionals from various backgrounds. This cultural mix fosters innovation and creativity, enhancing our collaborative efforts. You'll be part of a team that values inclusivity and leverages diverse perspectives to achieve excellence.
Main responsibilities as a Concrete worker:
Formwork and Reinforcement: Installation of formwork and placement of reinforcement bars.
Concrete Preparation: Preparing the area, casting equipment's etc.
Casting: Precisely casting concrete elements while monitoring the drying process.
Qualifications:
Education in concrete, carpenter, formwork builder, or steel fixing work, along with approximately five years of experience in concrete work. Experience with cast-in-place concrete is required. Ideally, you also have 2-3 years of experience working on large-scale projects.
What we offer:
We are an international company, and the international atmosphere is tangible in our office and projects. You will have many different points of contact and, together with colleagues from various parts of the world, you will have opportunities to develop both in your role and as a person. There is a strong willingness to support and help each other at all levels within the organization, and we appreciate new ideas on how we can improve together. In both Solna and Hammarby projects, you will be part of a positive and inspiring work groups. Everyone has high competence in their areas and gladly shares knowledge and experiences.
Information and application:
If you have any questions regarding the position, you are welcome to contact Itinera's HR department at hrswden@itineraspa.se
. Does Itinera and the position sound like something for you? If so, apply today; the deadline is 5 April, but selection is ongoing, and the position may be filled before the final application deadline.
About Itinera S.p.A
We are an international construction company with our roots in Italy, specializing in large-scale infrastructure and community building. The company was founded in 1938 and is part of the ASTM Group, which operates in more than 15 countries with 17,000 employees and a turnover of 3.1 billion euros in 2021. Itinera is the largest foreign construction company in the Nordic region and has several major ongoing infrastructure projects in Sweden. Our goal is for sustainability to permeate all business activities. Development work is conducted in all markets where the company operates. In Sweden, we currently have 150 employees and our Swedish headquarters in Solna.
We have chosen to handle this recruitment ourselves, and we kindly ask advertising agencies or recruiters to refrain from contacting us.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: hrsweden@itineraspa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Itineraspa Scandinavia Filial
(org.nr 516411-2715)
Sundbybergsvägen 1C (visa karta
)
171 73 SOLNA Arbetsplats
Itinera S.p.a Scandinavia Filial Jobbnummer
9602608