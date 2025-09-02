Besöksbokare Deltid
Miljöservice i Skåne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljöservice i Skåne AB i Malmö
Vi söker efter en besöks bokare till vår VD. Din uppgift blir att från våra lokaler på Pilotgatan i Malmö boka ut vår VD så vi får möjlighet att lämna offert på städuppdrag. Du kommer endast att ringa företag, vi arbetar inte mot privatpersoner.
Miljöservice i Skåne AB är certifierade enligt kvalitet 9001:2015 samt miljö 14001:2015.
Miljöservice i Skåne har idag 60 anställda och arbetar i Skåne och längs västkusten.
På kontoret sitter vi 5 personer och en hund.
Arbetstider kommer vi tillsammans överens om så det passar alla, även dig.
Tjänsten kan komma att utökas med administrativa kontors uppgifter längre fram
Möjlighet till anställningsstöd ses som positivt.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: henrik.barvehed@msab-skane.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besöksbokare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miljöservice i Skåne AB
(org.nr 559461-5162), http://msab-skane.se
Pilotgatan 5 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Kontakt
VD
henrik barvehed henrik.barvehed@msab-skane.se Jobbnummer
9486590