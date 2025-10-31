Beslutsstöd till frivården i Linköping
Kriminalvården, Frivården Östergötland / Sociala jobb / Linköping Visa alla sociala jobb i Linköping
2025-10-31
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivården Östergötland i Linköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vid frivården Östergötland tillämpas tillitsbaserad ledning och styrning vilket innebär frihet under ansvar och stor möjlighet att utforma sin egen arbetsdag inom ramarna för regelverk och vad uppgifterna kräver. I frivården Östergötland hjälps vi åt.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Uppdraget som beslutsstöd på verksamhetsområde frivården Östergötland är en spännande och central funktion som arbetar strategiskt, operativt och administrativt med frågor kopplat till framförallt klientprocessen. Verksamhetsområde frivården Östergötland har kontor i Linköping, Norrköping och Västervik. Vi söker nu ett beslutsstöd till frivården Linköping, med särskilt uppdrag kopplat till verkställighetslaget. Som beslutsstöd är du ett stöd för verksamheten vid verksamhetsområde frivården Östergötland och arbetar nära verksamheternas ledningsfunktioner och samarbetar med personal som har ett övergripande uppdrag för verksamhetsområdet som exempelvis processtöd, säkerhetshandläggare och underrättelseoperatörer.
I rollen som beslutstöd är du ett stöd för kriminalvårdsinspektör, frivårdsinspektör och andra medarbetare i arbetet med klientbeslut/klientprocesser. Uppdraget innebär att du utifrån delegation fattar beslut i enskilda klientärenden, att du i dialog med kollegor kvalitetssäkrar beslut i förhållande till lag, föreskrifter och handbok, men också kvalitetssäkrar språk och annan formalia. I arbetet ingår att protokollföra frivårdens beslutssammanträde och att stötta medarbetare i att ta fram beslut och beslutsunderlag samt handleda i klientärenden. Det ingår vidare att delta på frivårdens kollegium och aktivt delta på rättsvårdsforum/praxisforum. I rollen ingår också att i dialog med chef och andra medarbetare identifiera behov av och föreslå strukturer för hur arbetet kan bedrivas på bästa sätt samt vara drivande i implementeringen av detta. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga beslutsstöd i verksamhetsområdet och ni har möjlighet att tillsammans utforma rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad har en analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver vara flexibel, kunna planera och prioritera ditt arbete samt driva processer framåt. Vidare behöver du arbeta bra tillsammans med andra människor, vara lyhörd, lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap når fram och förväntningar är klara för alla berörda parter. Du behöver också ha ett coachande arbetssätt, en väl utvecklad pedagogisk förmåga och hög integritet. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Kandidatexamen med inriktning mot juridik, beteendevetenskap eller statsvetenskap alternativt annan utbildning kompletterat med erfarenhet som är lämplig för tjänsten
* Aktuell erfarenhet från Frivårdens verksamhet
* Erfarenhet av handläggning av ärenden och myndighetsutövning
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta som beslutsstöd.
* Erfarenhet av handledande eller coachande arbetsuppgifter
* Erfarenhet av att arbeta som frivårdsinspektör- i närtid
* Erfarenhet av övervakningshandläggning, RBM-B, VSP och PU
* Erfarenhet av att arbeta med ungdomsövervakning
* Mycket god kommunikations- och samverkansförmåga
* Erfarenhet av intern och extern samverkan
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Östergötland Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Maryam Lanéo 011-496 33 10 Jobbnummer
9582974