Besiktningstekniker Bromma
Aura Personal AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-11-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Som besiktningstekniker jobbar du med att besikta fordon och kontrollerar att de uppfyller uppställda miljö- och säkerhetskrav utifrån ett digitalt protokoll. Du får ett arbete som lägger stort fokus på att skapa nya kontakter inom branschen samt service och säkerhet. Det är ett ansvarsfullt och noggrant arbete med tidvis högt tempo då det är vänte kunder, det är därför viktigt att kunna vara flexibel och se till att alla kunder är nöjda. Du kommer att arbeta dels självständigt men och i team tillsammans med övriga kollegor. Tjänsten kommer att vara på heltid måndag - fredag med goda möjligheter till arbeta övertid.
Vi söker dig som
Som är motiverad, engagerad och van vid att arbeta under ett högt tempo. Du bör även ha tidigare fordonskunskap via arbetserfarenheter eventuellt utbildning.
Vi ser gärna att du har ett stort tekniskt intresse och trivs att arbeta med människor. Du har en positiv inställning och tycker om att samarbeta med dina kollegor.
Service intresse
• B-körkort utan begränsningar
• Teknisk fordonskunskap
• Grundläggande datakunskaper
Meriterande: Tillgång till egen bil. Språkkunskaper utöver svenska och engelska.Om företaget
Aura personal tror på människor och att alla som vill kan. Våra år i branschen har gjort oss övertygade om att många fler kan skapa sin egen framgång bara någon ser dem och ger dem chansen. Vårt fokus ligger på att hitta just de som vill utvecklas och se möjligheter. Aura personal vill hjälpa dig i din utveckling genom att erbjuda Aura Academy. Det är en kostnadsfri utbildning inom lager, verkstad samt heta arbeten. För mer information besök gärna vår hemsida eller kontakt oss! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robin Montazeri Robin.montazeri@aurapersonal.se Jobbnummer
9595444