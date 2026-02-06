Besiktningsman till Vattenfall Services
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-02-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du ha ett praktiskt och varierat arbete där du får vara ute i fält, ta ansvar och bidra till ett säkert och fungerande elnät? Här är möjligheten för dig som är tekniskt intresserad, trivs med att arbeta utomhus och vill utvecklas i en stabil och framtidsorienterad organisation. Hos Vattenfall Services blir du en del av ett öppet och sammansvetsat team där samarbete, ansvar och arbetsglädje står i fokus, och där du får rätt förutsättningar att växa in i rollen genom utbildning, stöd och tydliga förväntningar. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Deras kunder finns inom elnät, energi, industri, kommun, landsting, fastighet, transport och entreprenad. De präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp.
I rollen som besiktningsman kommer du att arbeta med besiktning av elstolpar, kabelskåp, nätstationer och andra elanläggningar som är en viktig del av elnätets funktion och säkerhet. Arbetet sker till största delen ute i fält, året om, där du självständigt genomför besiktningar, identifierar eventuella brister och dokumenterar ditt arbete löpande i Vattenfalls system. Du blir en del av ett team om cirka 11 tekniker som arbetar med felavhjälpning och underhåll av elnätet, tillsammans med projektledare. Teamet präglas av ett öppet, positivt och prestigelöst klimat där man hjälper varandra och trivs tillsammans i vardagen. Du utgår från Lefflersgatan där ditt arbetsfordon är placerat och får en lista med arbetsuppgifter som planeras över cirka två veckor i taget, med stöd från arbetsledare. Samtidigt innebär rollen stort eget ansvar för att planera rutter och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen kommer du att genomgå en intensivutbildning hos Vattenfall. Introduktionen omfattar bland annat utbildning i besiktningssystem, protokoll, ESA samt arbete på väg. Du kommer ha nära stöd från både arbetsledare och kollegor, vilket ger dig en trygg start och goda möjligheter att snabbt komma in i arbetet och utvecklas i rollen.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Vattenfall Services. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst under hela 2026. Det finns mycket goda chanser till förlängning och överrekrytering, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• En viktig och samhällsbärande roll inom elnät och energiförsörjning
• Ett öppet och hjälpsamt team med stark sammanhållning
• En gedigen introduktion och utbildning för att lyckas i rollen
• Ett självständigt arbete med frihet under ansvar och varierande arbetsdagar
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
• Besiktning av elstolpar, kabelskåp och nätstationer
• Utföra enklare reparationer vid behov
• Dokumentera och registrera besiktningar i digitala system
• Planera och strukturera ditt arbete utifrån givna uppdrag
• Arbeta nära arbetsledare och vid längre sträckor tillsammans med kollega
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot el, elkraft eller liknande
• Har manuellt B-körkort
• Har vilja och möjlighet att arbeta fysiskt och utomhus året om
• Har arbetat med något praktiskt tidigare
• Har god datorvana och har lätt för att arbeta i olika digitala system
• Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Tidigare erfarenhet av besiktningsarbete
• Elbakgrund eller erfarenhet inom elkraft
Viktigast av allt, din personlighet
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är samarbetsinriktad och kommunikativ. Du vågar ta för dig och bidra i teamet samtidigt som du är prestigelös, strukturerad och självgående. Du tar stort ansvar för ditt arbete och är nyfiken, tekniskt intresserad och har en vilja att lära dig nya saker.
Övrig information
• Start: Omgående (max 1 månadsuppsägningstid)
• Omfattning: Heltid, kl.07.00-16.00
• Placering: Uppsala, Fyrislund
• Övrigt: Som en del av processen kommer det genomföras ett drogtest och du ombeds även lämna ett utdrag ur belastningsregistret
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Vattenfall Services presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9726640