Berghemskolan söker skolsköterska
Järfälla kommun, Berghemskolan / Sjuksköterskejobb / Järfälla Visa alla sjuksköterskejobb i Järfälla
2026-06-22
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Berghemskolan är en kommunal grundskola F - 6 med sammanlagt knappt 330 elever belägen i östra delen av Jakobsberg, Järfälla kommun. Skolan kännetecknas av en positiv och trygg miljö med engagerad personal samt med god måluppfyllelse bland våra elever. Vi arbetar aktivt för att ha en skola, fritidshem och fritidsklubb där både elever och pedagoger trivs och känner sig trygga. Vi hjälps alla åt att skapa goda förutsättningar för våra elevers lärande i en stimulerande arbetsmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Järfälla kommuns basprogram för elevhälsan. Den medicinska insatsen innefattar hälsobesök, öppen mottagning, utförande av vaccinationer och planering av skolläkarmottagningar.
I din roll som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam och arbetar tillsammans med teamet för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Du samarbetar också med övrig personal, vårdnadshavare, andra verksamheter och myndigheter utanför skolan för att skapa en trygg skolmiljö som främjar hälsa och lärande.
Du kommer att ha ditt uppdrag på två skolenheter i kommunen med Berghemskolan som huvudarbetsplats med arbete fyra dagar/vecka och utlånad till den andra skolan 1 dag/ vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska. Tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska är nödvändig.
Du har en god ansvarskänsla, är noggrann och flexibel. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt men har en god förmåga att samarbeta och samverka. Du har lätt att kommunicera och möta människor och tycker om att arbeta med barn och ungdomar och dess vårdnadshavare.
För oss är det viktigt att du trivs med att arbeta förebyggande och främjande i tät kontakt med elever, vårdnadshavare och personal. Du behöver vara stresstålig och vara van vid att ha många bollar i luften samt att plocka ner dem igen. På skolan har alla medarbetare fokus på att höja måluppfyllelsen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Mälarvägen 2 (visa karta
)
177 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Berghemskolan Kontakt
Rektor
Elisabeth Ejrefalk elisabeth.ejrefalk@jarfalla.se 08 58029053 Jobbnummer
9972623