Beredskapssamordnare till FOI
Har du erfarenhet inom beredskapsområdet? Vill du arbeta i en kreativ forskningsorganisation med möjlighet att göra skillnad för Sveriges framtida försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett samhällsviktigt arbete, en utvecklande arbetsmiljö och ett arbetsliv i balans.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
I rollen som beredskapssamordnare kommer du att ha en central uppgift i det viktiga arbetet med att utveckla myndighetens förmåga att agera under kris och krig. Beredskapssamordnare innebär att leda och delta i myndighetens interna forum där du bidrar med analyser, utvecklingsaktiviteter, samordning av planering och uppföljning av myndighetens beredskapsarbete. Därutöver kommer du att planera och leda projekt inom ramen för beredskap där en viktig del är genomförandet av utbildningar och övningar riktade till myndighetens anställda.
Samordnare vid kansliet för beredskap arbetar dels tillsammans med övriga på beredskapskansliet och dels som sammanhållande för de olika avdelningarnas beredskapssamordnare. Du kommer att stödja och samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsarbete. En del i arbetsuppgifterna är samverkan och samordning med andra myndigheter inom totalförsvaret, deltagande i övningar och representera myndigheten i olika slags externa forum.
Om enheten
Kansliet för beredskap leder och samordnar myndighetens beredskapsarbete (kontinuitet, krisberedskap och krigsplanläggning) och är en central part vid myndighetssamverkan. Kansliet leder planering och utveckling av myndighetens beredskap, säkerställer att det finns styrande dokument för beredskapsområdet och följer upp myndighetens beredskapsarbete, samt samordnar och stödjer övning av myndighetens beredskap och utbildning inom området. Kansliet ansvarar också för funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). Kansliet består av beredskapssamordnare och en beredskapshandläggare med administrativa uppgifter och leds av beredskapsdirektören. Därtill finns beredskapssamordnare på respektive avdelning. Du kommer att ingå i ansliet för Beredskap som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning inom säkerhet och beredskap, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har minst ett par års erfarenhet av beredskap- och/eller totalförsvarsarbete inom offentlig verksamhet.
kunskap om totalförsvarslagstiftning.
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i arbetet krävs att du har mycket god samarbetsförmåga och erfarenhet av att leda och samordna grupper. Du är stabil, din kommunikation är tydlig och du arbetar strukturerat för att leverera resultat enligt uppsatta tidsramar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av arbete vid försvars- eller beredskapsmyndighet.
Erfarenhet som projektledare eller motsvarande.
Erfarenhet av hantering av sekretessklassad information.
Relevant erfarenhet av att planera och/eller genomföra utbildning och övning inom beredskapsområdet.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev, på svenska, via ansökningsknappen senast den 25:e mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Beredskapsdirektör Karin Törnblom Franzén. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
