Beredskapshandläggare - sektorssamordning
Livsmedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala
2026-01-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsmedelsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Vill du spela en viktig roll i att stärka Sveriges beredskap?
Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten - även i kris eller krig. Här har Livsmedelsverket en avgörande roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Vi söker nu dig som med kreativitet och entusiasm vill stärka Sveriges beredskap.
Varför Livsmedelsverket?
Som sektorsansvarig myndighet leder Livsmedelsverket arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. I beredskapssektorn ingår Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt. Samverkan mellan myndigheterna i beredskapssektorn präglas av ett stort engagemang och en vilja att bygga Sveriges beredskap tillsammans.
Din roll
Tillsammans med kollegor och andra aktörer bidrar du till att utveckla och driva arbetet inom beredskapssektorn. Du kommer att få delta i projekt, stödja våra experter och bidra till vårt arbete med att säkerställa samhällets säkerhet och motståndskraft vid kriser.
Du ska kunna representera Livsmedelsverket och beredskapssektorn i övrig verksamhet inom det civila beredskapssystemet både nationellt och internationellt. I rollen ingår att ta fram, sammanställa och presentera information om vår verksamhet i olika sammanhang. Du bidrar till utveckling av arbetssätt och rutiner samt inhämtar nya perspektiv för arbetsområdet genom en god omvärldsbevakning. För oss är omvärldsbevakning en del av att bli framgångsrika med att nå ut med vår kompetens samt att utvecklas i våra roller.
En stor del av arbetet kommer bestå av samordning och samverkan, främst med andra statliga myndigheter inom vår egen och andras beredskapssektorer, men även med internationella samarbetspartners. Du kommer att förbereda, genomföra och följa upp möten inom beredskapssektorn samt bereda och besvara remisser.
Enheten för sektor och samverkan
På enheten för sektor och samverkan leder och samordnar vi Livsmedelsverkets ansvar som sektorsansvarig myndighet i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Vi arbetar för att stärka den civila beredskapen genom samordning inom vår beredskapssektor, med andra beredskapssektorer och med andra aktörer som till exempel Försvarsmakten och Nato. Vi arbetar kreativt och anpassningsbart med målet i fokus. Vi har en entusiasm för uppgiften, är lyhörda för omvärldens skiftande krav och vårt arbete präglas av mod, glädje och prestigelöshet.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant universitets-/högskoleexamen inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har kunskap och erfarenhet av arbete inom det svenska civila beredskapssystemet. Det är meriterande om du också har erfarenhet av att arbeta inom eller med vår beredskapssektor.
Du har kunskap och erfarenhet av arbete kopplat till Nato:s civila beredskapsarbete och/eller nordisk samverkan inom området civil beredskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samverkan med aktörer inom beredskapssystemet i Sverige eller på internationell nivå.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. Du är van att tala inför en publik och vi ser gärna att du har erfarenhet av att hålla workshops eller utbildningspass.
Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt för att engagera, bygga relationer och skapa förtroende. Du är kreativ, driven och kommunikativ samtidigt som du är lyhörd och har förmåga att förstå andras behov. Du har lätt för att uttrycka dig tydligt i skrift. Det är viktigt att du trivs i sammanhang där du representerar verksamheten oavsett om det görs vid ett mötesbord eller från en scen. Du kan planera ditt eget arbete och har för vana att ta tillvara och lära av erfarenheter.
För att lyckas i ditt arbete agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat och utvecklande. Du är lösningsfokuserad och bjuder in till och är öppen för samarbeten och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser. Du trivs med att arbeta i team och är du öppen för nya arbetssätt och delar kompetens och lärdomar för att stärka vår gemensamma förmåga. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Susanne Norén. Representant för Saco-S är Karin Gustavsson och för ST Henrik Kjellgren. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-02-01. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/04739.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: tillsvidareanställning. Titel för anställning: Beredskapshandläggare.
Tillträde: Omgående/enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för livsmedel- och dricksvattenförsörjning, Enheten för sektor och samverkan
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna. Var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris. Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll. Totalt är vi cirka 700 medarbetare, varav drygt 390 i Uppsala och ytterligare ca 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb.
