Beredare till bolag i Stenungsund!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Stenungsund Visa alla elektronikjobb i Stenungsund
2025-09-11
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stenungsund
, Lilla Edet
, Kungälv
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du arbetar nära industrin och bidrar till ett effektivt underhåll? Som beredare inom el och instrument är du en viktig länk i arbetet - du planerar, förbereder och ser till att rätt förutsättningar finns på plats. Ta chansen till nästa steg i karriären, hos en organisation där samarbete och struktur står i fokus!
OM TJÄNSTEN
I Stenungsund finns en av Sveriges största organisationer för industriellt underhåll och tekniska tjänster. Här arbetar dem med allt från dagligt underhåll till större projekt inom el, instrument och automation. Genom nära samarbete med industrin bidrar vår kund till hög driftsäkerhet, utveckling och långsiktiga lösningar. Just nu söker vi på Academic Work en beredare inom el och instrument, att ansluta till det befintliga teamet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Detta är en utvecklande roll där du får en central del i det dagliga underhållet inom el och instrument.
Du planerar och bereder främst mindre arbeten med fokus på underhåll och daglig drift i SAP, och säkerställer på så sätt att arbetet kan genomföras effektivt och med rätt förutsättningar.
I nära samarbete med tekniker på site får du vara med och hitta de bästa lösningarna, vilket gör att du både får använda din strukturförmåga och din samarbetsförmåga i det dagliga arbetet.
VI SÖKER DIG SOM
• Är flytande i svenska i både tal och skrift
• Har en teknisk utbildning inom exempelvis El eller Automation
• Har IT-vana, starkt meriterande om du arbetat i SAP sedan tidigare
• Har arbetslivserfarenhet inom industri, exempelvis som elektriker, tekniker, beredare eller på annat sätt skaffat dig relevant erfarenhet
• Har ett stort intresse av att lära dig mer inom beredning
• Trivs med ett självständigt arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningssam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9503182