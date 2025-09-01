Beräkningsingenjör
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Aerospace Systems ingår i affärsområdet Aeronautics. Vi utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstrukturer till den civila- och den militära marknaden. Aerospace Systems ansvarar för utveckling, industrialisering, tillverkning och teknisk support av flygande strukturer och system till affärsenhetens externa kunder.
Sektionen Structures Stress består av 7 medarbetare som arbetar med utvecklingsprojekt, produktförbättringar och tekniskt stöd till produktion och våra kunder. Vi arbetar i tvärfunktionella team med tex konstruktörer, beräkningsingenjörer och produktionstekniker i alla förekommande faser i produkternas livscykel. Eftersom vi är en relativt liten grupp kommer arbetsuppgifterna att vara varierande, varför en bred hållfasthetskunskap är önskvärd. Nyutveckling bedrivs i projektform.
Våra team har varierande storlek (2-20 stycken) och det kan även ingå att leda hållfasthetsingenjörerna i teamet. Det innebär att du som ledare har ansvar för hållfasthetsgruppens prestationsmål vad gäller teknik, tidplan och kostnad. Aerospace System verkar i en internationell miljö så kan internationella tjänsteresor förekomma och dessutom kan en del arbete förläggas utomlands hos partners. Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Du har ingenjörsutbildning på minst högskolenivå eller motsvarande med inriktning mot t.ex. hållfasthet, mekanik, konstruktion och gärna med några års erfarenhet. Du har ett konstruktivt tänkande och stimuleras av att samarbeta med personal inom den egna och inom andra avdelningar/sektioner. Du har en analytisk läggning samt fallenhet och intresse för beräkningar. Beräkningsarbetet innefattar såväl statiska hållfasthetsberäkningar som beräkning av utmattning och skadetålighet.
Goda kunskaper i engelska är en förutsättning eftersom muntlig och skriftlig kommunikation med våra partners sker på engelska, samt att stor del av vår dokumentation är på engelska. Då vi börjar på nya projekt finns det oftast en möjlighet att arbeta hos kunden (Airbus eller Boeing) under en period.
Inom Aerospace Systems jobbar vi mycket med våra värderingar; Kunnande, Förtroende och Vilja. Vi värdesätter starkt individer som har ett öppet sinne med en vilja att uppnå mål och att utvecklas samt som gärna delar med sig av sina kunskaper och idéer. Vi ställer stor vikt vid samarbetsförmåga.
Söker du stimulerande och utmanande arbete och känner du igen dig själv i beskrivningen ovan så hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
