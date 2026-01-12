Beräkningsingenjör
Din framtida utmaning
Vill du arbeta med produktutveckling genom hela kedjan och supporta våra konstruktörer med hållfasthetsberäkningar från konceptidé till tillverkad produkt?
Designsektionen supportar i dag avdelning Ground Support Equipment med design- och konstruktionsuppdrag inom alla domäner och vi har ansvaret att leverera de mest kostnadseffektiva och underhållsmässiga produkterna utifrån givna kravbilder. Då efterfrågan på våra tjänster kontinuerligt ökar söker vi en ny engagerad och strukturerad kollega.
Arbetsuppgifterna kan variera både i komplexitet och i område, något som kräver att du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och inte är rädd för utmaningar. Arbetet innebär många kontaktytor, främst inom företaget men skulle även kunna innebära kontakter med leverantörer och kunder.
Vidare innebär arbetet att ifrån fördefinierade uppdrag sätta upp och hållfasthetsberäkna kollegornas konstruktionsarbeten samt framtagning av beräkningsrapporter som sedan ligger till grund för produkternas godkännande i PDM systemet.
Arbetet kan innebära en del resor till våra sektioner på annan ort, till våra kunder och till Försvarsmaktens förband. Din placering är på vår Saab site i Malmslätt, Linköping
Den du är idag
Vi söker dig som är teknikintresserad och vill vara med där det händer! Som person har du lätt för att samarbeta med andra, är flexibel och kan arbeta med flera uppdrag samtidigt. Du har ett välutvecklat sinne för tydlighet, struktur och ordning samtidigt som du får saker att hända. Du har en analytisk ådra och du bidrar med konkreta idéer och lösningar i våra uppdrag och för våra produkter. Hos oss är det viktigt att du förstår kundvärde och uppskattar hög kvalitét.
Vi tror att du är civilingenjör samt har några års arbetslivserfarenhet, alternativt högskoleingenjör med flerårig arbetslivserfarenhet av hållfasthetsberäkningar och rapportframtagning för nyutvecklade- och befintliga produkter. Om du har erfarenhet av flygbunden underhållsutrustning eller annan typ av flygmateriel ser vi det som mycket meriterande. Arbetet utförs i beräkningsverktyget ANSYS, CAD-verktyget Autodesk Inventor samt PDM systemet Vault, varför erfarenhet av de systemen också är mycket meriterande.
Du hanterar svenska och engelska väl i tal- och skrift samt innehar körkort med minst behörighet B.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.
Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.
Du blir en del av sektionen Design som ingår i avdelningen Ground Support Equipment Department (GSE) med verksamhet i Linköping, Arboga och Östersund. Avdelningen arbetar med affärer och projekt riktade mot underhållssystemen för Gripen, T7-A, Försvarsmaktens flygplan och helikoptrar samt faciliteter och hangarer.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här
Läs mer om oss här
Kontaktperson:
Mats Raneborn +46 13 23 16 49, Caroline Nikander +46 10 217 03 56
Känns det här jobbet intressant? Ansök redan idag!
Vill du vara en del av att skapa framtidens teknologi samtidigt som du får möjlighet att utveckla dig själv och växa i en lärandekultur så är Saab arbetsgivaren för dig. Vi är stolta över vår kreativa miljö där alla är olika, men delar samma uppdrag - att bidra till ett tryggare samhälle.
