Bemanningssamordnare
Tranemo Kommun , Omsorgssektion / Administratörsjobb / Tranemo Visa alla administratörsjobb i Tranemo
2026-04-21
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo Kommun , Omsorgssektion i Tranemo
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Bemanningsenheten. Här arbetar vi tillsammans med ett stort kontaktnät då vi samarbetar med omsorgens alla utförande verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorgsområdena. Bemanningsenhetens administration består av två bemanningssamordnare, bemanningscontroller och enhetschef. Vi har vårt kontor centralt i Tranemo.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Arbetsuppgifter
Som bemanningssamordnare har du det övergripande ansvaret kring bemanningsprocessen av intermittent personal. Du servar och möter verksamhetens behov genom att planera och prioritera personal. För att kunna tillgodose verksamhetens behov behövs det dialog med medarbetare i omsorgssektionen som arbetar med bemanning.
Du arbetar långsiktigt genom förbättringsarbete för att bevara god personalförsörjning, säkerställa god arbetsmiljö för intermittent personal och identifiera framtidens bemanningsbehov. Tillsammans med din kollega rekryterar ni löpande intermittent personal till bemanningsenheten. I dina arbetsuppgifter ingår det även att kommunicera och stötta vikarier i arbetsrelaterade frågor, bland annat för att tillgodose kunskapen om hur IT används som ett verktyg. Tillsammans med din kollega ansvarar ni för viss LAS-kontroll, framtagande av statistik och har huvudadministratörs uppdrag i systemet Time Care. I din roll är du omsorgssektionens anskte utåt och verkar för att främja Tranemo kommuns mål att vara en attraktiv arbetsgivare.Kvalifikationer
Du bör ha universitets-eller högskoleutbildning inom exempelvis personal och organisationsutveckling eller vård och omsorgsadministration, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av administrativt arbete och goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Goda IT-kunskaper krävs då vi ständigt arbetar med att utveckla digitala hjälpmedel och IT -stöd samt att detta är ditt främsta arbetsredskap. Det är meriterande om du tidigare arbetat med bemanningsfrågor eller personalplanering. Det är även meriterande om du har erfarenhet inom verksamhetsområdena samt vana från annat serviceyrke.
För att lyckas i rollen som bemanningssamordnare krävs det förmåga att se möjligheter och handlingsalternativ i utmanande situationer. Då det periodvis är högt tryck på bemanningsenheten är det viktigt att du kan prioritera i dina arbetsuppgifter och att du trivs med att arbeta i högt tempo. Du ska trivas med att arbeta i grupp men även självständigt och kunna ta eget ansvar. Du ska känna dig trygg i att kommunisera utifrån din roll. Din förmåga att vara prestigelös,utvecklingsorienterad och flexibel värderas högt.
Bemanningsenheten är en servicefunktion för alla omsorgens verksamheter och därför är det viktigt att du som söker är lyhörd och har en känsla för service samt är kontaktskapande då du kommer ha daglig kontakt med chefer, medarbetare och vikarier. Vi värdesätter att du har fallenhet för att se nya möjligheter och förmåga att driva utvecklingsarbete och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun , Omsorgssektion
Facklig företrädare nås via växel 0325-576000
9865711