Bemanningskoordinator
2026-01-26
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Bemanningsenheten har en central roll i kommunen och ansvarar för vikarietillsättning inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt stöd till personer med funktionsnedsättning inom både LSS och SoL. Vi arbetar även med strategiska bemanningsfrågor, schemaplanering och utveckling av arbetssätt som skapar stabilitet och kvalitet i verksamheterna.
Är du en person som trivs i en kombination av service, planering och analys? Vill du bidra till struktur, trygghet och kontinuitet i våra verksamheter? Har du dessutom ett särskilt intresse för schemaläggning och bemanningsprocesser? Då kan detta vara arbetsplatsen för dig!
Hos oss blir du en del av ett engagerat och välfungerande team bestående av bemanningskoordinatorer och enhetschef. Tillsammans arbetar vi professionellt, serviceinriktat och nära verksamheterna för att ge cheferna det stöd de behöver i sitt dagliga arbete.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publicering sdatum2026-01-26
I rollen som bemanningskoordinator kommer du att:
* Samordna och planera bemanningen för våra verksamheter både i det dagliga arbetet och i ett långsiktigt perspektiv. Du samarbetar tätt med enhetschefer för att säkerställa att arbetstidsregler följs och att scheman är hållbara, effektiva och bidrar till god kontinuitet.
* Hantera frånvaro och vakanser, inklusive tillfälliga och permanenta bemanningsbehov samt längre vikariat.
* Följa upp och analysera bemanningssituationen genom statistik, rapporter och ekonomiska underlag, alltid med fokus på kvalitet och efterlevnad av lagstiftning.
* Arbeta i våra verksamhetssystem, exempelvis TimeCare Pool, TimeCare Planering, Visma och Klipp.
* Samordna APL-platser, inklusive kontakt med skolor och andra samarbetspartners.
* Ha löpande kontakt med timanställda och bidra till en trygg och positiv introduktion.
* Delta i utveckling av arbetssätt och rutiner för bemanning och resursfördelning med målet att skapa en modern, effektiv och hållbar bemanningsorganisation.
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete där du varje dag får möjlighet att göra verklig skillnad. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som värdesätter utveckling och där du får möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner. Du får stöd av engagerade kollegor och chef som tillsammans skapar en trygg och stöttande arbetsmiljö. Som medarbetare får du även tillgång till friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag samt övriga förmåner enligt kommunens kollektivavtal. Vi är en arbetsplats med fokus på delaktighet, respekt och människors rätt till ett gott liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en relevant gymnasieutbildning, gärna med administrativ, ekonomisk eller social inriktning.
* Har erfarenhet av samordning, schemaläggning eller administrativt arbete.
* Är van vid att arbeta digitalt och har god kunskap om planerings- och verksamhetssystem.
* Arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och behåller lugnet även i perioder med hög arbetsbelastning.
* Kommunicerar tydligt och har lätt för att samarbeta med andra.
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* Har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som meriterande om du har erfarenhet från vård och omsorg, funktionsstöd, LSS-verksamhet eller annan kommunal omsorg.
För att komma ifråga för en anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. HVB-hem. Normal handläggningstid är ca två veckor. Tänk på att beställa utdraget i god tid.
Välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev), ev. examensbevis och besvara urvalsfrågorna som finns då du söker.
Urvalsfrågorna ligger till grund för det urval som görs. Det är därför viktigt att du besvarar frågorna tydligt och utförligt, utan att hänvisa till andra dokument, såsom CV. Att besvara samtliga frågor är en förutsättning för att din ansökan ska betraktas som komplett.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enhetschef
