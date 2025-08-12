Bemanningsassistent vid sidan av studier
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker nu ytterligare en Bemanningsassistent till vår bemanningsavdelning!
Vill du arbeta i en koordinerande och serviceinriktad roll vid sidan av studierna? Vill du till ett företag där idrotten står högt i fokus och där stark dedikation samt vinnarinstinkt genomsyrar organisationen? Då kan du vara just den lagspelaren vi saknar till vårt team i Stockholm.
Du kommer att arbeta extra vid sidan av dina studier på distans eller på vårt kontor i Hammarby Sjöstad.
PerformIQ kombinerar det bästa från idrotten med näringslivet genom att hjälpa företag och organisationer med personallösningar inom rekrytering- och bemanning.
I rollen som bemanningsassistent får du möjlighet att vara behjälplig i flera av rekryteringsprocessens olika delar. Du samarbetar nära våra konsultchefer med såväl administrativa uppgifter och att ha kontakt med konsulter, kandidater och kunder.
En arbetsdag kan innebära ett brett spann av arbetsuppgifter som bland annat innefattar:
• Ansvara över inkommande samtal till vår jourtelefon tiderna 06-08:15
• Schemaläggning för våra konsulter som jobbar ute hos våra kunder
• Upprätta anställningsavtal/arbetsgivarintyg
• Göra urval av ansökningar
• Genomföra telefonintervjuer och boka intervjuer
• Referenstagningar
• Searcha kandidater via LinkedIn
Rollen är varierande och innebär stort eget ansvar som kommer att ge dig goda kunskaper inom rekryteringsprocessen och andra personalrelaterade arbetsuppgifter. Vi är ett tajt sammansvetsat team som är passionerade för det vi gör och som alltid ställer upp för varandra. Här trivs du som har en stark vinnaranda men samtidigt en hög prestigelöshet.
Du kommer att arbeta cirka tre dagar i veckan tiderna 06-08:15 och 06-09 på måndagar. Vid arbetstoppar kommer arbetstimmarna att öka och du kommer även att arbeta mer under semestertider.
Så fort du är varm i kläderna kommer du att jobba hemifrån men arbetar du halvdagar eller längre pass arbetar du med kollegorna på kontoret i våra nya lokaler i Hammarby sjöstad, därför ser vi gärna att du bor i Stockholm.
Du erbjuds en roll där du får lära dig mycket om rekryteringsprocessen och om HR i bemanningsbranschen. Du får arbeta under flexibla förhållanden med jobb både hemifrån och från kontoret i en miljö som växlar mellan affärsmässighet och ett omklädningsrum med lagkamraterna!
Personprofil
Vi söker dig som läser ett akademiskt program på högskola eller universitet och har minst två år kvar på dina studier.
För att lyckas i rollen krävs:
• Att du har god datorvana och trivs med att arbeta med telefonen som verktyg
• Har erfarenhet av serviceinriktade arbeten
• Har en hög ambitionsnivå, är självständig i ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
• Att du har en stark servicekänsla och är tydlig i din kommunikation
Tjänsten passar dig som är flexibel och trivs med en varierad arbetsdag som kan innehålla en hel del tvära kast. Du är en problemlösare som är stabil och van vid att hålla huvudet kallt och prioritera rätt bland flera arbetsuppgifter. Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som bemanningsassistent.
Start: Augusti/september
Omfattning: Vikariat till januari 2026 med chans till förlängning. Extra vid behov, någonstans mellan 6 - 15h i veckan. Fler timmar vid arbetstoppar och under semestertider.
Arbetstid: måndagar kl. 06-09, tisdag - fredag kl. 06-08
Plats: Hammarbybacken 31, Hammarby sjöstad (när du inte arbetar hemifrån).
Eventuella frågor om tjänsten eller PerformIQ besvaras av Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Återkoppling och intervjuer kommer ske i augusti. Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via e-post.
Om PerformIQ
PerformIQ är i tillväxtfas med stort fokus på att ta nya marknadsandelar. Då samtliga lagkamrater har en idrottslig bakgrund präglas vår kultur av en stark laganda, idrottsaktiviteter och en vinnarinstinkt utöver det vanliga! Hos oss får du en stimulerande och ansvarsfull tjänst i ett företag med unik inriktning. Vi har högt i tak och värderar alla lagkamrater lika högt.
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra lagkamrater utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se Ersättning
