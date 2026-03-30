Bemanningsassistent
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland
2026-03-30
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Bemanningsenheten
Bemanningsenhetens uppdrag är huvudsakligen att ansvara för bemanning av omvårdnadspersonal vid korttidsfrånvaro på Visby lasarett och psykiatrin. Vi följer upp och bevakar LAS i att matcha och boka vikarier i de yrkesgrupper som enheten tillhandahåller. I enhetens uppdrag ingår även att administrera och följa upp avrop till hyrbolag, koordinera vårdplatser och vårdnära service.
Enhetens uppdrag är under översyn och kan komma att förändras. Vi ser gärna att du är en del av det!Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bemanna korttidsfrånvaro hos enheternas ordinarie personal. Ditt primära arbetsredskap är datorn och vårt personalplaneringssystem Medvind, där du sköter kontakter, bokningar, schemaläggning och all arbetstidsregistrering för resursteamsanställda, timanställda, inhyrd personal och i viss mån även enheternas ordinarie personal.
Du har många kontakter med enheter, planerare och anställda i din roll som bemanningsassistent, vilket ställer höga krav på kommunikation, bemötande och helhetsblick för att prioritera bland arbetsuppgifter och olika bemanningslösningar. Vid behov kontaktar du även ordinarie personal lokalt på enheter om ändringar av arbetstid på uppdrag av och i dialog med enhetschef.
Du företräder arbetsgivaren i kontakten med medarbetare och planerar eller bokar arbetstid i enlighet med gällande arbetsrättsliga lagar och avtal. Du deltar i basintroduktion för alla nyanställda och planerar även för introduktion på olika avdelningar beroende på roll och arbetsområden. Du administrerar passerkort, e-tjänstekort och omklädningsskåp. Kontakter med bemanningsföretag och schemaläggning av inhyrda konsulter ingår i ditt arbete.
Andra administrativa arbetsuppgifter utifrån verksamhetens uppdrag kan tillkomma.
Vi har öppet dagligen dagtid. Helgtjänstgöring ingår.
Vem är du?
Du har som lägst gymnasial utbildning och en hög digital mognad, vilket innebär att du lätt lär dig och navigerar i de verksamhetssystem som krävs för ditt arbete.
Meriterande är erfarenhet av administrativt arbete innehållande planering av schema, arbetstid och organisering. Meriterande är kunskaper i programmet Medvind eller annat bemannings- eller schemasystem. Meriterande är även kunskaper i arbetsrättsliga lagar och avtal. Du trivs med utvecklings- och förändringsarbeten.
Du behöver kunna växla fokus mellan det brådskande kortsiktiga samtidigt som du håller kvar det långsiktiga arbetet parallellt. Du behöver ha god förmåga att prioritera utefter situation och hantera stressade situationer. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är engagerad, ansvarstagande, noggrann, flexibel och kvalitetsmedveten. Det är också viktigt att du trivs med utveckling och förändring av verksamheten och ser din roll i att ta initiativ i den riktningen.
Du har en god vana av administrativt arbete och god förmåga att organisera arbetet samt arbeta självständigt. Du är trygg med att fatta beslut utifrån din roll som arbetsgivarrepresentant, likaväl som du vet när och var du ställer frågan vidare vid behov av stöd.
De många kontakterna med både enhetschefer, planerare och vårdpersonal i olika befattningar förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga i skrift såväl som i tal. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket och språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För anställning är det en förutsättning att du kan uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis och kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Visby Kontakt
enhetschef
Sara Karlsson 0498-206303 Jobbnummer
9827109