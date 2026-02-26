Beläggningstekniker
Vår kund är ett växande, certifierat industriföretag med egen verkstad och stark position inom ytskydd av betong och metall. För att möta hög orderingång söker vi nu två resande Beläggningstekniker som vill kombinera praktiskt hantverk med varierande projekt på verkstad och ute hos industrier runt om i Östergötland.
Ditt uppdrag
Utföra blästring, målning och andra beläggningsarbeten på betong- och metallkonstruktioner.
Arbeta både i verkstadsmiljö och på kundanläggningar; resor med övernattning kan förekomma.
Säkerställa hög kvalitet och följa givna arbets- och säkerhetsrutiner.
Bidra till god laganda och ett tryggt arbetsklimat.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av målning, blästring eller betongarbeten (eller liknande praktiskt yrke).
Innehar B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift.
Trivs i en aktiv miljö, tar ansvar och har känsla för detaljer.
Är strukturerad, noggrann och har hög servicenivå i kontakten med kollegor och kunder.
Meriterande
Certifiering inom rostskyddsmålning.
Utbildning/erfarenhet inom betongarbeten.
Vi erbjuder
Omväxlande arbetsdagar med både verkstads- och fältarbete.
Intern utbildning och möjlighet att utvecklas till specialist inom ytskydd.
Trygg heltidsanställning i ett företag som prioriterar säker arbetsmiljö, god laganda och personlig utveckling.
Tydliga arbetstider måndag - torsdag 07.00-16.00, fredag 07.00-14.30 (ATF).
Placering i Norrköping.Publiceringsdatum2026-02-26Så ansöker du
Välkommen med CV och kort personligt brev så snart som möjligt - vi gör urval löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt av Schnell Rekrytering AB.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
