Behovsanställning som Terminalarbetare till Luleå
2025-10-14
För DB Schenker är medarbetaren den viktigaste framgångsfaktorn. Hos oss bidrar du, tillsammans med 76,000 kollegor världen över, till en samhällsviktig funktion. DB Schenker Nordic erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. DB Schenker är en viktig hörnsten i samhället och säkerställer tillgången på medicin, mat och andra varor.
Vi är ca 7000 medarbetare på ett 80-tal platser i Norden med ambitionen att erbjuda den bästa logistik- och transportservicen på marknaden. Kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar skall genomsyra allt vi gör.
Vi behöver dina idéer och ditt engagemang oavsett om du är en visionär eller söker tryggheten hos en stabil och trygg arbetsgivare. Hos oss är medarbetaren den främsta framgångsfaktorn. Vi främjar en hälsosam arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, motiveras av bra ledare och bra kollegor samt bevara balansen mellan arbete och privatliv. Vi ser positivt på mångfald och har en stark teamkänsla och gemenskap.
Ta möjligheten hos DB Schenker att göra något som är viktigt på riktigt! Vi måste röra oss framåt för att vardagens självklarheter kan förbli just självklara. Du kan röra dig med oss mot något ännu mer effektivt, grönare och bättre. Välkommen att skicka in din ansökan.
Vi söker nu terminalmedarbetare till vår Terminal i Luleå. Är du en noggrann och lösningsorienterad person som trivs med ett tempofyllt och utmanande arbete? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Truckkörning
Orderhantering och sortering av gods och paket
Lastning och lossning av bilar
Administrativa arbetsuppgifter som lagersystem, arbete med PC i interna och externa lagersystem
Registrering med handdator
Avvikelserapportering och skadehantering
Även daglig kontakt med kunder och åkerier samt andra distrikt förekommer. Förutom arbetskamraterna på DB Schenker kommer du att ha ett nära samarbete med våra samverkande åkerier och chaufförer.Profil
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning och har du några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom terminal eller lager är det meriterande.
Din personlighet kännetecknas av stark servicekänsla, noggrannhet, och att du periodvis kan arbeta under tidspress.
Du gillar att arbeta i grupp och är i god fysisk form då arbetet kan innehålla repetitiva uppgifter och tunga lyft.
Du har ett bra siffersinne och behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Du har truckkort samt datorvana.
Du har minst AM-körkort
Erfarenhet av lastsäkring, import/export eller kunskap om våra system samt farligt gods utbildning (1:3) är meriterande.
Din personlighet och attityd är mycket viktigt för oss då vi arbetar mycket i grupp.
Information och ansökan:
Tjänsten innebär behovsanställning och placeringsorten är Luleå. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och ha möjlighet att arbeta dagtid.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Robert Johansson, arbetsledare, via robert.r.johansson@dbschenker.com
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. DB Schenker främjar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som ett steg i rekryteringsprocessen genomförs bakgrundkontroll på aktuella slutkandidater.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Schenker AB
(org.nr 556250-3630)
973 45 LULEÅ Kontakt
Robert Johansson robert.r.johansson@dbschenker.com Jobbnummer
9556836