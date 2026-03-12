Behörighetshandläggare IAM
Försvarsmakten FMTIS söker behörighetshandläggare IAM till Örebro.
Nu söker vi dig som vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag, med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad för framtidens Försvarsmakt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som behörighetshandläggare arbetar du i en arbetsgrupp som ansvarar för administrationen av identitet- och åtkomstkontroll för IT-system samt har nära kontakt med verksamhetsutövarna och stödjer dem i deras behov av IT-tjänster. Du handlägger inkommande beställningar för behörigheter i IT-system och applikationer. Du arbetar även med on- och offboarding av personal och verksamhet i IT-system. Som behörighetshandläggare utför du arbetsuppgifter både självständigt och i arbetslag. Du arbetar nära både verksamhetsutövare och IT-driftansvarig.
Som behörighetshandläggare utgör du en viktig länk mellan verksamhetens behov av tillgång till IT-tjänster och vår IT-avdelning. Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
• Gymnasial eller eftergymnasial utbildning med IT-inriktning eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Körkort B
• Svenskt medborgarskap
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av IAM (Identity Access Management)
• Erfarenhet av Microsoft Active Directory
• Erfarenhet av agilt arbetssätt Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande och noggrann även när arbetstempot är högt. Du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du tar dig an uppdraget på ett strukturerat sätt och har en god analytisk förmåga. Du har även god förmåga att arbeta självständigt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsformen är en civil anställning tillsvidare, på heltid och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten. Resor förekommer i tjänsten. placeringsort är Örebro och tillträde snarast eller enligt överrenskommelse. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Ellen Schagerström, ellen.schagerstrom@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-05. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. Bifoga även kopia på relevanta militära betyg, civila betyg och tjänstgöringsomdömen om sådana finns.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
