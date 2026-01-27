Behandlingspersonal till HVB Sörmlandshem
HVB Sörmlandshem är ett behandlingsinriktat HVB-hem med fem platser för pojkar i åldern 13-17 år. Verksamheten är personaltät och bedriver strukturerad heldygnsvård med fokus på vardagsnära behandling, motivation och relationsarbete. Boendet är beläget i lugn, lantlig miljö utanför Julita, mittemellan Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna.

Dina arbetsuppgifter
Som behandlingspersonal på HVB Sörmlandshem arbetar du nära ungdomarna i deras vardag. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
arbeta som kontaktperson
stötta ungdomar i vardagsrutiner, social utveckling och struktur
bedriva motivationsarbete och relationsskapande arbete
delta i dagliga aktiviteter, fysisk aktivitet och fritid
dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutiner
Behandlingsarbetet sker integrerat i vardagen och pågår under hela arbetspasset

Kvalifikationer
Utbildning som socialpedagog, behandlingspedagog eller fritidspedagog
Erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd och struktur
Erfarenhet av dokumentation/journalföring
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
KBT- Behandlingsterapeut /Beroendeterapeut
Erfarenhet av arbete på HVB-hem
Kunskap inom TMO, ICDP, MI
Erfarenhet från fritidsgård, skola, elevassistent

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och stabil i vuxenrollen, har god samarbetsförmåga och trivs med ett strukturerat och relationsnära arbete. Du är ansvarstagande, tålmodig och kan arbeta både självständigt och i team.
Arbetstid
Arbetet sker enligt schema och omfattar eftermiddag/kväll samt sovande jour. Kvällar, nätter och helger förekommer.

Övrig information
Arbetsplatsen är belägen lantligt med begränsade kommunikationsmöjligheter. Körkort är därför ett krav.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Via epost till angiven adress
E-post: linnea.aronsson@sormlandshem.com
Föreståndare
Linnéa Aronsson
linnea.aronsson@sormlandshem.com
076-0043018
