Behandlingspedagoger till HVB för barn
2026-01-26
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
, Hässleholm
, Lund
, Kristianstad
, Malmö
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar. I maj 2024 öppnade vi Ljungbacken HVB med inriktning barn 8-12 år. Vi utvecklar nu verksamheter och söker fler behandlingspedagoger för att komplettera teamet. Du kommer få vara med på en spännande resa där du får möjlighet att forma verksamheten tillsammans med oss.
Om Ljungbacken
Ljungbacken är ett HVB-hem för barn i åldrarna 8-12 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, barn med komplex beteendeproblematik och barn med utagerande problematik. Vår verksamhet präglas av struktur, trygghet och relationsbaserat arbete i en hemlik miljö. Vi bedriver behandling utifrån KBT-principer, lågaffektivt bemötande och miljöterapeutiskt arbetssätt - där varje situation ses som en möjlighet till lärande.
Ljungbacken har fem platser, samt två särskilda lägenhetsplaceringar för barn med behov av mer individuellt stöd. Behandlingen sker i nära samarbete med verksamhetens psykolog, barnpsykiater och övriga professioner inom Amplius specialistteam.
Om rollen
Som behandlingspedagog på Ljungbacken HVB har du ett kontaktpersonsuppdrag - du är en trygg, stabil och närvarande vuxen som hjälper barnet att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i vardagen. Du är en viktig person för barnet och har en stor påverkan på barnets livskvalitet.
Du behöver ha förmåga att bygga en nära och tillitsfull relation, se bortom barnets beteende och förstå de bakomliggande behoven. Ett mjukt, respektfullt och kärleksfullt bemötande kombineras med tydlighet, gränssättning och ansvarstagande.
Att kunna möta barn i affekt lågaffektivt är en grundförutsättning för att arbeta hos oss. Du ska även kunna möta barnens svårigheter på ett professionellt, empatiskt och icke-dömande sätt.
Vi lägger stor vikt vid att personalen har förmåga till självreflektion - du behöver kunna reflektera över ditt eget bemötande, se hur det påverkar barnets beteende och aktivt justera ditt agerande för att nå önskad effekt. Du är mottaglig för feedback och deltar regelbundet i handledning.
Som personal är du en förebild och modell i barnets inlärning av nya och mer effektiva beteenden. Genom ditt sätt att agera, kommunicera och hantera känslor visar du barnet alternativa strategier och vägar till förändring.
Ditt behandlingsinriktade arbete innebär bland annat att:
• Planera och genomföra det miljöterapeutiska arbetet utifrån KBT och beteendeanalys.
• Ansvara för dagplanering och skapa tydliga, förutsägbara rutiner anpassade efter barnets behov och förmåga.
• Hålla regelbundna samtal (KP-samtal) med fokus på: Färdighetsträning, Beteendeaktivering, Reglerande aktiviteter (t.ex. känslohantering, problemlösning, återhämtning).
• Stödja barnet i att utveckla mer effektiva beteenden genom positiv förstärkning, modellinlärning och vägledning i vardagen.
• Genomföra beteendeobservationer, arbeta med TBA (tillämpad beteendeanalys) för att förstå sambanden mellan situation, beteende och konsekvens, dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
Som kontaktperson är du den som håller ihop barnets vardagliga och behandlingsinriktade process. Du bidrar till barnets utveckling genom att kombinera struktur, empati och reflektion i allt du gör.
Arbetstiden är förlagd enligt rullande 6 veckors schema med variation dag, kväll, helg och jour förekommer regelbundet. Vi har även personal som jobbar vaken natt.
Om dig
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare, socionom eller som har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst fyra års erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem eller inom LSS samt även erfarenhet av arbete med barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån Miljöterapi, KBT, lågaffektivt bemötande, MI är önskvärt liksom arbete med beteendeobservationer, beteende analys och social dokumentation.
Vi söker dig som vill vara en del av en engagerad verksamhet under utveckling, där evidensbaserad behandling och barnets bästa alltid står i fokus. Du har en genuin vilja att förstå barnets perspektiv, tålamod att bygga tillit över tid och förmåga att skapa trygghet genom ditt lugna och stabila sätt. Du har lätt för att samarbeta och värdesätter reflektion och handledning som en naturlig del av arbetet. Du behöver kunna hantera egna känslor i utmanande situationer och agera med professionell distans och empati. Du är trygg i dig själv, prestigelös och har en hög grad av självinsikt.
Du vill arbeta strukturerat, pedagogiskt och medvetet med KBT och beteendeanalys i grunden och som tycker att det är meningsfullt att vara den trygga vuxna som modellerar nya färdigheter för barnet i vardagen. Du ser samarbete och kommunikation som en styrka, trivs i ett team som lär av varandra och är nyfiken på att utvecklas både professionellt och personligt. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det meriterande.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
. Då vi annonserar flera tjänster vill vi att du märker din ansökan "Behandlare Ljungbacken". Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ansokan@ampliusomsorg.se Arbetsgivarens referens
