Behandlingspedagog till Villa Ängsbo
2025-11-03
Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Villa Ängsbo är ett HVB inom Humana som tar emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt autism i kombination med ADHD eller ADD. Målgruppen är ungdomar som har befunnit sig i olämpliga miljöer och som uppvisar eller riskerar att utveckla normbrytande beteenden kopplade till kriminalitet eller droger. Vi tar dock inte emot pojkar i aktivt beroende.
Behandlingen på Villa Ängsbo grundar sig i Lågaffektivt bemötande (LAB) samt tydliggörande pedagogik. Varje ungdom får individuellt anpassade dags- och veckoscheman, inklusive bildstöd vid behov. En utsedd kontaktperson arbetar nära ungdomen med planering och uppföljning varje vecka.
Vi använder metoden rePULSE, som syftar till att stärka ungdomens självkännedom, känslohantering och sociala färdigheter. Motiverande samtal (MI) används som samtalsmodell för att främja reflektion och förändringsbenägenhet hos ungdomarna.
Behandlingen fokuserar på att skapa ett lugnt, strukturerat och tryggt sammanhang med respekt för varje ungdoms individuella behov utifrån diagnos. Vi ser också nätverket - familj, vårdnadshavare - som en viktig resurs i behandlingen och arbetar aktivt med att inkludera dem.
Målet med placeringen är att ge ungdomen ökad förståelse för sin diagnos och sin livssituation, samt att utrusta dem med verktyg för att kunna hantera vardagen och sociala relationer på ett tryggare sätt.
Inför utslussningen görs noggrann planering tillsammans med socialtjänst, ungdomen och viktiga närstående.
I samband med inskrivning kartlägger vi skolbehovet i samråd med socialtjänst och vårdnadshavare. Vi har ett nära samarbete med skolor i närområdet och gör regelbundna uppföljningar. Om skola inte är aktuellt, motiverar vi ungdomen att söka praktik eller arbete.
Personal och bemanning: Boendet är bemannat med två behandlingspedagoger på dagtid, samt en vaken och en sovande nattpersonal. Vi har en behandlingsansvarig, en samordnare och en verksamhetschef/föreståndare på plats måndag-fredag.
Alla medarbetare har gedigen erfarenhet av målgruppen och kompetens inom NPF, LAB, tydliggörande pedagogik och de metoder vi arbetar med. Fortbildning och handledning sker regelbundet. Verksamhetschefen är socionom med lång erfarenhet av arbete med ungdomar. En sjuksköterska är knuten till verksamheten och vi samarbetar med Medicheck för regelbunden uppföljning av ungdomarnas medicinska behov.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Medverkan i utredningsarbete
Nätverkskontakter
Dokumentation- och utvecklingsarbete
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst tydliggörande pedagogik.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Arbetet sker under dagtid, kväll, sovande natt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Är utbildad socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller har annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar med NPF-problematik.
Har erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar som befunnit sig i miljöer med drog- och /eller kriminalitetsproblematik.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort
Vi ser gärna att du:
Har utbildning i rePULSE , MI och LAB
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
