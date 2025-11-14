Behandlingspedagog till vaken natt
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Borlänge Visa alla behandlingsassistentjobb i Borlänge
2025-11-14
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du arbeta för att skapa förutsättningar till ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjlighet att söka tjänsten som behandlingspedagog VAKEN NATT hos oss på Frostbrunnsgårdens HVB.
Vi är ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord och söker dig som vill vara en del av detta samt arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om oss
Frostbrunnsgården HVB är ett mindre och familjärt boende i Borlänge kommun med åtta platser. Målgruppen är pojkar i åldern 13 - 17 år med olika former av psykosocial problematik såsom begynnande kriminalitet, utagerande beteende, vistelse i olämpliga miljöer, bruten skolgång och icke-fungerande familjeförhållanden. Det är vanligt att ungdomarna har någon neuropsykiatrisk diagnos, till exempel ADHD.
Vi är ett professionellt och tryggt team med fokus på att finnas här för ungdomarna och hjälpa dem få bra förutsättningar utifrån deras förmågor och behov i livet. Vi arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är framförallt RePULSE och Kriminalitet som livsstil. Vi utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande.
Om rollen
Vi söker nu en behandlingspedagog som vill arbeta vaken natt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Att skapa och säkerställa trygghet genom tillsyn och bemötande under natten
Att ansvara för de städuppgifter och egenkontroller som åligger uppdraget
Att dokumentera i enlighet med våra rutiner
Att ge läkemedel enl ordination efter delegering av ssk
Tjänsten är en tillsvidareanställning på omkring 69%. Arbetet sker under nattetid med tjänstgöring på vardagar samt var tredje helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Har minst en 2 årig eftergymnasial utbildning till social-/behandlingspedagog, socionom eller liknande. Intyg i form av examensbevis krävs.
Har erfarenhet av behandlingsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss vi mail!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Sarah Lindgren, sarah.lindgren@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Sarah Lindgren sarah.lindgren@humana.se Jobbnummer
9605326