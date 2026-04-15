Behandlingspedagog till nytt HVB
2026-04-15
Nu startar vi ett nytt HVB-hem med 5 platser för ungdomar och söker engagerade behandlingspedagoger som vill vara med och bygga upp en trygg, professionell och utvecklande verksamhet från grunden.
Hos oss blir du en del av ett team där engagemang, tydlighet och behandlingsallians står i centrum. Mer om vår övriga verksamhet kan du läsa på www.hasselaskane.se
Om oss
Hassela Skåne har beviljats tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg att starta ett HVB-hem i Arlöv för ungdomar 14-19 år. Verksamheten erbjuder en trygg och strukturerad dygnsvistelse med hög bemanning och tillgänglig personal dygnet runt.
Med rötter i Hasselarörelsen och över 50 års erfarenhet av förändringsarbete kombinerar vi beprövad Hasselapedagogik med moderna, evidensbaserade metoder. Vårt arbete bygger på starka relationer, tydlig struktur och hög grad av delaktighet - där varje ungdom ges förutsättningar att utveckla ansvar, sociala färdigheter och en fungerande vardag.
Idag bedriver vi omfattande öppenvård för barn, ungdomar och unga vuxna, samt familjebehandling genom vårt specialiserade familjeteam. Vi arbetar även med ett framgångsrikt missbruksprogram för ungdomar (M.A.P) och ansvarar för drogtestning på uppdrag av kommuner och socialtjänst. Denna breda kompetens ger oss goda förutsättningar att möta komplexa behov och skapa sammanhängande vårdkedjor.
Behandlingen i HVB-verksamheten är individuellt anpassad och integreras i ungdomens vardag genom skola, praktik eller arbete, samt strukturerade aktiviteter som stärker självständighet och framtidstro. Parallellt arbetar vi aktivt med nätverk och förbereder tiden efter placering för att säkerställa långsiktiga och hållbara resultat.
Arbetsuppgifter
Som behandlingspersonal arbetar du nära ungdomarna i deras vardag och är en viktig del i deras förändringsprocess.
Arbetet innebär bland annat att:
Skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i vardagen
Bygga relationer och arbeta motivationsskapande
Stötta ungdomarna i skola, fritid och social utveckling
Dokumentera enligt gällande riktlinjer
Samverka med socialtjänst, skola och andra aktörer
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning (ex. behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller annan likvärdig utbildning)
Erfarenhet av arbete med ungdomar eller behandlingsarbete (meriterande)
Förmåga att skapa trygghet och bygga förtroendefulla relationer
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
God svenska i tal och skrift
B-Körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet från start
Ett engagerat och erfaret sammanhang
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetssätt och behandlingsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: infohvb@hasselaskane.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HVB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hassela Skåne AB
(org.nr 556620-8806)
Dalbyvägen 16 (visa karta
)
232 34 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hassela Skåne HVB Kontakt
Verksamhetschef HVB
Marco Whittle marco.whittle@hasselaskane.se 0739620989 Jobbnummer
9855726