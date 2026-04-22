Behandlingspedagog (Natt) till Helsingborg
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. SiS ungdomshem Ljungaskog planerar för att starta upp en ny avdelning i Helsingborg och söker därför behandlingspedagoger för nattarbete.
Som behandlingspedagog på vår utskrivningsförberedande avdelning blir du en viktig del i ungdomens väg mot ett mer självständigt liv. Avdelningen är en del av institutionen, men du arbetar nära ungdomarna i deras vardag i ett boende utanför institutionsområdet. Du arbetar i team tillsammans med andra behandlingspedagoger, en gruppledare och en behandlingssamordnare. Avdelningen leds av en enhetschef. Tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver.
Avdelningen är en öppen behandlingsavdelning och en viktig del i SiS interna vårdkedja som syftar till en stegvis och strukturerad övergång från vård i institutionsmiljö. Fokus är att stödja ungdomen att upprätta och bibehålla fungerande strategier och färdigheter för ett liv utanför institutionsmiljön. Behandlingsaktiviteter består främst av färdighetsträning som riktas mot att förbereda ungdomen för ett fungerande liv efter utskrivning, både praktiskt och socialt.
Som behandlingspedagog natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens säkerhet nattetid. Tjänstgöringen innebär ensamarbete på avdelningen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet.
Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta barn och unga som är på väg tillbaka till ett liv utanför ungdomshemmet. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema. Kväll och natt beroende på tjänst och schema.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Kvalifikationer för Behandlingspedagog
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig.
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
Väktarutbildning
Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
Utbildning inom vård-och omsorg
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, skola)
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Anställningen är en tillsvidare anställning som kommer att inledas med en provanställning. Tjänsten är en deltidsanställning på 85%.
Vi söker tre stycken behandlingspedagoger vaken natt.
Varmt välkommen med din ansökan senast 20 maj.
Vi tillämpar löpande rekrytering.
Fackliga företrädare:
OFR/S: Cecilia Hyberg, 0104537273, Cecilia.Hyberg@stat-inst.se
SEKO: Rita Nilsson, Rita.Nilsson@stat-inst.se
SACO S: Henrik Isgren, 0104534023, Henrik.Isgren@stat-inst.se Så ansöker du
E-post: nathalie.moustos@stat-inst.se
