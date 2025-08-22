Behandlingsfamiljer
2025-08-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Svenska Behandlingsfamiljer växer vidare med ytterligare avtal och samarbeten med flera intressanta kommuner. Vi har stora flöden av förfrågningar på behandlingsfamiljer från Sveriges kommuner. Vi behöver därför utöka vårt team av engagerade behandlingsfamiljer. Vi söker just nu familjer (par) i Östergötland med erfarenhet av ätstörningsproblematik som vill engagera sig i barn och ungdomar under en längre period.
Vi söker er som har kompetens runt ätstörningar, tid, tillgänglighet och engagemang och vill ha ett betydelsefullt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för barn och unga.
Du gör en intresseanmälan till att bli behandlingsfamilj på vår länk nedan alternativt mailar CV och personligt brev till på info@svenskabehandlingsfamiljer.se
. Vad innebär en intresseanmälan? En intresseanmälan är precis som det låter - en möjlighet för dig att visa att du är intresserad av att bli behandlingsfamilj. En intresseanmälan leder till att vi tar kontakt med dig så att du får vidare information om uppdraget och en möjlighet att ställa frågor. Därefter kommer vi boka in intervjuer och om ni bedöms lämpliga kommer en utredning att inledas av våra samordnare/konsulenter. En fullständig utredning krävs och som också resulterar i beslut att man är lämplig att ta emot barn och unga i sitt hem för vård och fostran. En utredning innefattar bland annat intervjuer, registerutdrag från olika myndigheter och referenstagningar.
Vi söker familjer (primärt par). Det skall vara två vuxna med eller utan biologiska barn (ej under 7år). En kan jobba heltid (förvärvsarbeta) och en skall vara hemma på heltid tillgänglig för uppdraget (strikt krav). Att två är hemma heltid för uppdraget som behandlingsfamilj fungerar också. Ensamstående kan övervägas men då med dokumenterad tidigare erfarenhet och historik som behandlingsfamilj samt är hemma på heltid tillgänglig för uppdraget (strikt krav).
Man kan bo villa, radhus, på gård eller i lägenhet. Kommunikationer till skola, fritids och service är välfungerande. Krav finns att hemmet är välordnat att den placerade ungdomen skall få ett eget rum.
Svenska Behandlingsfamiljers teoretiska grund varpå allt arbete bygger utgörs av kognitiv beteendeterapi, socialinlärningsteori, socialekologisk systemteori och miljöterapi och utgår från kunskap om barn och ungdomars behov. Behandlarna i teamet är väl insatta i orsakerna kring normbrytande beteendeproblem, anknytningsteori och i risk och skyddsfaktorer.
Insatsen bedrivs i en traditionell hemmiljö där behandlingsfamiljen är basen och står för en stor del av det vardagliga förändringsarbetet med den unge. En vuxen är hemma på heltid och insatsen är tidsbestämd. Familjen får stöd, utbildning och regelbunden behandlingsinriktad handledning. Behandlingsfamiljen har tillgång till krishantering av teamets samordnare dygnet runt.
I uppdraget ingår att erbjuda barnet skydd, ge fysisk, social, känslomässig och utvecklingsmässig omsorg samt ett tryggt vardagsliv. Detta är basala och viktiga förutsättningar för att kunna utvecklas till en sund och självständig individ och för att få tid till läkning och återhämtning. Behandlingsföräldern ska vara en god förebild och lära ut specifika strategier utformade för att minska barnets problematik, främja dess utveckling och minska dysfunktionella beteenden.
Varje enskild placerad barn eller ungdom har en individuell behandlings-/genomförandeplan som genomförs och följs upp fortlöpande.
I uppdraget är behandlingsfamiljen en viktig del i det professionella teamet runt den placerade. Teamet utgörs av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Dessa erbjuder kvalificerade lösningar och stöd utifrån den unges individuella behov och exempelvis inlärningsförmågor. Alla insatser koordineras och följs upp av samordnaren.
Samtliga medlemmar i teamet har en tydlig och strukturerad rollbeskrivning och arbetet präglas av ett lösningsfokuserat och pedagogiskt arbetssätt. Alla insatser är individuellt anpassade till varierande kognitiva eller perceptiva förutsättningar att ta till sig kunskaper och information. Alla interventioner är terapeutiska och pedagogiska och syftar till att hjälpa familjer att lära sig nya och mer funktionella sätt att relatera till. Vissa interventioner har en mer uttalad, undervisande karaktär än andra. Det kan exempelvis handla om att finna lämpliga verktyg för att hjälpa familjen att kunna kommunicera bättre och på ett annorlunda vis. Om andra insatser därutöver krävs samverkar teamet med andra aktörer, exempelvis barnpsykiatrin och sjukvården.
Vi har tillstånd från IVO.
Som behandlingsfamilj får du ersättning genom arvode och omkostnadsersättning. Arvodet följer i grunden SKR riktlinjer med ett extra arvode för komplexiteten i uppdraget. Omkostnadsersättning (skattefri) om 243 till 275 kr per dygn tillkommer när ett barn är placerat i behandlingsfamiljen.
Detta kan innebära en bruttolön per månad före skatt om 30-45 tusen kronor plus en skattefri omkostnadsersättning per månad om drygt 7.500 kr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@svenskabehandlingsfamiljer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Behandlingsfamiljer AB
(org.nr 559158-4809)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Katarina Andersson 072-857 22 11 Jobbnummer
9471680