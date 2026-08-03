Behandlingsassistent till Malmgården
Avesta kommun, Socialtjänsten / Behandlingsassistentjobb / Avesta Visa alla behandlingsassistentjobb i Avesta
2026-08-03
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som behandlingsassistent på Malmgården arbetar du med att vägleda personer till ett mindre destruktivt liv och tillbaka till samhället. Du blir en viktig del i klienternas förändringsresa genom att stärka deras förmåga att klara ett eget boende och skapa en fungerande vardag.
Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där fokus ligger på att utveckla klienternas förmågor inom bland annat:
kost och sömn
vardagliga sysslor
relationer
sysselsättning och fritidsaktiviteter.
Varje klient har unika behov, vilket innebär att arbetet utgår från individuellt anpassade genomförandeplaner. Dokumentation sker löpande i journalsystemet Pulsen Combine.
Tjänsten omfattar arbete dag, kväll och natt med sovande jour samt tjänstgöring både vardagar och helger.
Vi söker dig som
är utbildad behandlingsassistent eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
har erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer, gärna med beroendeproblematik
har goda datakunskaper och känner dig trygg med dokumentation
har B-körkort för manuell växellåda och kan köra kommunens fordon i tjänsten.
För att trivas hos oss tror vi att du
är trygg, stabil och har en god självinsikt
har ett professionellt förhållningssätt och kan skilja på det personliga och yrkesmässiga
är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar
behåller lugnet och fattar välgrundade beslut även i stressiga situationer
har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
är empatisk, lyhörd och har förmåga att möta människor med respekt och förståelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete där du varje dag bidrar till att människor får möjlighet att skapa en positiv förändring i sina liv. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att ge klienterna det stöd de behöver för att nå sina mål.
Du som medarbetare på Avesta kommun har möjlighet att använda både friskvårdstid och ett friskvårdsbidrag, du har fri tillgång till personalgym, upp till 30 fria bad i något av kommunens badhus varje år samt tillgång till andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar.Övrig information
För kontaktuppgifter till facklig representant rörande tjänsten hänvisas till www.avesta.se/fackliga-organisationer
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331821/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Markusgatan 25 (visa karta
)
774 21 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Nina Lindbom nina.lindbom@avesta.se +46226645276 Jobbnummer
10018464