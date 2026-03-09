Behandlingsassistent till Beijershus
Vi söker nu dig som vill arbeta som behandlingsassistent hos oss på Beijershus och som vill bli en del av vårt härliga gäng med socialpedagoger.
Tyngdpunkten i tjänsten är att arbeta motiverande, ge stöd och råd när klienterna mår psykiskt dåligt eller upplever abstinens, i syfte att försöka undvika återfall. Vi samverkar i hög utsträckning med både interna och externa samarbetspartner, tex. missbruk inom öppenvård och psykiatrin med flera. Utifrån den uppdragsplanen som Boendemyndigheten delger oss så utarbetar vi en genomförandeplan, som är ett levande dokument. Vi dokumenterar i Journal Digital och arbetar utifrån metoden Återfallsprevention och MI.
För den här tjänsten gäller schemalagt heltidsarbete på dagtid, kvällstid samt varannan helg.
Beijers hus, som ingår i avdelningen stöd och insats, är ett drogfritt boende där vi arbetar med missbruk- och hemlöshetsproblematik. Verksamheten har 44 platser och tar emot klienter oavsett könsidentitet som kommer från Malmö utifrån bistånd då vi är ett akut boende. Majoriteten av platserna ligger på Kirseberg men 16 platser finns på Grangatan 7, vid Värnhem. Beijers hus är indelat i tre boenden och klienterna placeras på dessa utifrån vilka individuella stödbehov de har.Kvalifikationer
För att vara aktuell för den här tjänsten så ser vi att följande stämmer in på dig:
• Är utbildad socialpedagog eller har annan likvärdig utbildning som vi bedömer lämplig
• Erfarenhet av arbete med vuxna missbrukare och hemlöshetsproblematik
• Erfarenhet av arbete med klienter som har psykisk ohälsa och dubbeldiagnoser
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift
• Innehar B-körkort samt körvana av manuellt växlad bil
Det är meriterande om du har någon/några av följande utbildningar:
• Undersköterska
• Mentalskötare
• Återfallspreventention
• MI
Vidare är det positivt om du har erfarenhet motiveringsarbete och samt av dokumentation i Journal digital.
Du som söker har en god förmåga att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta med andra. Du har ett engagemang för målgruppen, är flexibel och har ett professionellt bemötande där relationen är i fokus
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar ca 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat på ca fem månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
