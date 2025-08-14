Behandlingsassistent /Boendepedagog
Till vårt stödboende i Lindesbergs kommun söker vi dig med ett genuint intresse för personer som har en beroendesjukdom, oftast i kombination med andra svårigheter/ diagnoser.
I Lindesbergs kommun finns idag ett nyktert/drogfritt stödboende för personer från 21 år och uppåt. Stödboendet är placerat i lägenheter och finns inom gångavstånd till varandra. Personerna som bor där ska utvecklas och bibehålla nykterhet/drogfrihet för att på sikt slussas ut i egna boenden med en fungerande sysselsättning, ekonomi och socialt liv. Du kommer att vara en viktig kugge i det arbetet tillsammans med klienter och andra samverkanspartners.
Rent organisatorisk kommer tjänsten att vara en del av Socialtjänsten inom individ och familj och tillhöra öppenvården som består av flertalet olika verksamheter och inriktningar. Öppenvården har medarbetare med stor kunskap, erfarenhet och som arbetat i många år med bland annat behandling vilket möjliggör intern handledning, men även tillgång till extern handledning. Vi har gemensamma dagar för planering, utbildning och arbetsplatsträffar.
För att vara aktuell att bo på stödboendet så är det en beviljad frivillig insats enligt Socialtjänstlagen, vilket ställer krav på samverkan mellan beslutande socialsekreterare och öppenvård. Det finns som stöd till boendet en boendesamordnare kopplad till stödboendet . Verksamheten behöver utvecklas och det görs tillsammans med klienter, behandlare och personal.
I stödboendet finns också behandlare som tillsammans med de boende och personal kommer att planera/behandla med fokus på en långsiktighet och personens enskilda behov utifrån beviljad insats.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Arbetet innebär till stor del att finnas som stöd i vardagen, att vara kontaktperson, spindeln i nätet för klienterna.
Målsättningen är att som en del av behandlingsteamet, skapa så goda förutsättningar som behövs för att klienterna ska bli en naturlig del av samhället och möjlighet att påverka sitt eget liv och mående.
Arbetet kommer att vara på oregelbundna arbetstider varav en av schemaraderna är helgtjänstgöring vilket eventuellt kan bli aktuellt för denna tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen och som har ett gott bemötande tillsammans med humor, värme och analytisk förmåga, men som också kan sätta gränser och stå för det som är bestämt även om det blir motstånd. Mycket av arbetet kommer att ske i enskilda kontakter så det är viktigt att du har eget driv, kan arbeta självständigt men ändå arbeta som ett team runt den som är beviljad insats. Vi ser att du har god förmåga att samtala och stötta, erfarenhet av att dokumentera och att hålla i olika strukturerade möten. Vi ser gärna sökande med KBT steg 1 utbildning.
Vi ser gärna att du har en utbildning som är eftergymnasial inom missbruksvård och psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten. Utbildning inom MI (motiverande intervju) ser vi som en viktigt grund.
Tjänsten kan innebära provanställning under 6 månader, utdrag från belastningsregister är ett krav.
Körkort är ett måste.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!
Maria Arnesson, Enhetschef, har semester till och med 7/9.
Christina Arkebo, Boendesamordnare, har semester tom 24/8.
Vid frågor ring Inger Österberg verksamhetschef. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
