Behandlingsassistent
Beteendevetarpoolen Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2025-10-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beteendevetarpoolen Sverige AB i Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om Beteendevetarpoolen
Beteendevetarpoolen Sverige AB är ett företag specialiserat på rekrytering, bemanning och uthyrning av beteendevetenskaplig kompetens till både offentlig verksamhet, organisationer och företag. Vi erbjuder även konsulttjänster inom områden såsom organisationspsykologi, arbetsmiljö, förändringsledning, samtalsstöd, konflikthantering och HR-relaterade frågor.
Med beteendevetenskapen som grund hjälper vi verksamheter att utveckla sina organisationer och processer, samt stödja både ledare och medarbetare i att möta komplexa utmaningar. Vår ambition är att bidra till hållbara förändringar där människan, både i sina individuella och kollektiva roller, står i centrum.
Efter starten i början av 2025 har vi etablerat oss som en självklar partner för verksamheter som söker kvalificerad beteendevetenskaplig kompetens, och vi växer kontinuerligt.
Nu söker vi nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vård, omsorg och organisationer hos våra uppdragsgivare, med stöd från oss.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Beteendevetarpoolen rekryterar nu en behandlingsassistent till ett skyddat boende för personer i behov av stöd, trygghet och vägledning i en ny livssituation.
I rollen kommer du att vara kontaktperson för ett antal klienter, med regelbundna träffar både fysiskt och via telefon. Du arbetar utifrån individuella planer upprättade i samverkan med socialtjänst och övriga samarbetspartners. Uppdraget handlar om att ge stöd i vardagen, exempelvis kring ekonomi kopplat till boendet, att hitta praktik, arbete eller utbildning, samt att motivera till en meningsfull och hälsosam fritid.
Du fungerar som ett stöd i klientens kontakter med myndigheter, sjukvård och andra samhällsaktörer. Arbetet kan ibland innebära akuta situationer, vilket kräver att du är strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad. Målet är att varje individ ska få stöd i att skapa ett hållbart och självständigt liv, med fokus på trygghet, sysselsättning och välmående.
Tjänsten innebär självständigt arbete med stort ansvar för planering, genomförande och uppföljning av klienternas individuella planer. Samtidigt är du en del av ett engagerat team där samarbete, kommunikation och delaktighet är centralt. Du deltar i regelbundna möten, handledning och har löpande kontakt med chef och socialtjänst.KvalifikationerKvalifikationer
* Arbetslivserfarenhet från liknande roll inom socialt arbete, behandling, stöd eller omsorg
* Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, psykiatri, pedagogik eller annan relevant inriktning
* B-körkort och tillgång till bil, då arbetet kan innebära resor inom regionen och ibland till andra delar av landet
Meriterande:
* Utbildning i PATRIARK, FREDA eller SARA
* Utbildning i MI (Motiverande samtal)
* Utbildning i ESL (Ett självständigt liv)
* Erfarenhet av kriminalitetsprogram såsom KSL eller MRTTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Beteendevetarpoolen värnar om att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi eftersträvar mångfald och en inkluderande rekryteringsprocess.
Observera: Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: kontakt@beteendevetarpoolen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beteendevetarpoolen Sverige AB
(org.nr 559535-2104)
581 28 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Jobbnummer
9550862