Behandlare barn- och familj
Vårgårda kommun, Socialtjänsten / Socialsekreterarjobb / Vårgårda Visa alla socialsekreterarjobb i Vårgårda
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vill du göra skillnad för barn och familjer - och samtidigt vara en del av framtidens socialtjänst?
Då är du välkommen till oss på Resursenheten i Vårgårda kommun. Vi söker en behandlare som vill vara med i vårt spännande utvecklingsarbete kopplat till nya socialtjänstlagen. Vi står inför att både skapa förutsättningar för tidigt förebyggande insatser samt kvalificerad evidensbaserad metodik för att möta barn, ungdomar och föräldrars behov.
Vi arbetar utifrån Sign's of safety där vårt arbete bygger på samarbete, öppenhet och ett genuint engagemang för att ta tillvara på människors egna resurser och skapa positiva förändringar för barn, unga och deras familjer.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierande arbete som ger utrymme för både tidigt förebyggande insatser liksom mer komplexa ärenden som kräver kreativitet, uthållighet och förmåga att hitta lösningar i samverkan med familj, nätverk och samarbetspartners. Målsättningen är att familjerna så långt som möjligt ska få stöd och hjälp i sin hemmiljö. Du kommer få variera dina metoder mellan ren samtalsmetodik till att arbeta mer praktiskt och konkret där det finns behov av familjebehandling med mer pedagogisk inriktning.
Som familjebehandlare arbetar du främst med barn, unga och familj men vi samverkar med hela Resursenheten vilket innebär att man ibland kan få uppdrag som är riktade mot andra målgrupper.
Tjänsten är i grunden förlagd till dagtid, men då familjernas behov och uppdragens karaktär varierar krävs viss flexibilitet där arbete på kvällar och helger kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
* Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en behandlande roll.
* God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer
* Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
* Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt om uppdraget kräver det.
Meriterande
* Kunskap om och erfarenhet av att ha jobbat med evidensbaserade behandlingsmetoder
* Har gruppledarutbildning i något föräldrastödsprogram
* Erfarenhet av signs of safety
B körkort är ett krav för tjänsten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårgårda kommun, Socialtjänsten
Enhetschef
Annelie Vårhall annelie.varhall@vargarda.se 0322-600710
