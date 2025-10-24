Behandlare
2025-10-24
Välkommen till socialförvaltningen - där vi gör skillnad varje dag! Vårt uppdrag är att erbjuda förstklassig vård och omsorg samt bedriva verksamheter som stöttar individer i att leva självständiga och aktiva liv.
Hos oss arbetar vi med hjärta och engagemang för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla i vår kommun. Vi söker nu passionerade och omtänksamma medarbetare som vill vara med och forma framtidens omsorg i Haparanda.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra invånare? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
• Råd och stödsamtal för barn, ungdomar och vuxna.
• Familjebehandling.
• Behandling av missbruksproblematik och kriminalitet.
• Anhörigstöd.
• Relationsvåld
Arbetslaget består av 5 behandlare som leds av en enhetschef. Gruppen har ett nära samarbete och stödjer varandra i arbetet.Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att barnen och ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer och personer med missbruksproblematik samt kriminalitet stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. Vi samverkar med andra resurser, till exempel myndigheter och organisationer.
Din profil:
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och som vill göra en positiv skillnad i deras liv. Som person är du strukturerad, relationsskapande och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande är:
• Erfarenhet från dokumentationsystemet Pulsen Combine.
• Erfarenhet från familjebehandling, missbruksarbete och kriminalitet.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
