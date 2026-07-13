BatMAX PostDoc at MAX IV (NanoCT)
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Dina team
Projektet är ett samarbete mellan MAX IV och strålröret DanMAX, BatMAX-hubben och Chalmers tekniska högskola. Tjänsten är en spännande möjlighet för en kandidat som vill arbeta i en miljö präglad av nära samarbete mellan många tätt sammankopplade team.
DanMAX, som ingår i Hard X-ray Group vid MAX IV, är ett strålrör inom materialvetenskap som specialiserar sig på X-ray diffraction och full-field imaging tekniker. Strålröret har bred användargrupp, som spänner från fysik och kemi till medicinsk vetenskap. En betydande del av användarbasen bedriver forskning om batterier och batterimaterial.
Denna NanoCT-tjänst är knuten till Division of Materials Physics (prof. A. Matic) vid Institutionen för fysik och astronomi vid Chalmers tekniska högskola, som har ett starkt forskningsfokus på nästa generations kemiska sammansättningar och operando-karaktärisering av batterier med hjälp av X-ray imaging och spektroskopi. Batteries@Chalmers samlar >99 forskare vid sex institutioner för att utveckla utbildning, forskning och infrastruktur inom batteriteknik. Det bedrivs omfattande forskning om material, cellkoncept, tillverkning, batteristyrning, övervakning och åldrande, livscykelanalys samt återvinning.
Projektet
Projektet kommer att bedrivas inom BatMAX-hubben vid MAX IV, som är ett konsortium bestående av fyra universitet (Chalmers, Lund, Uppsala och Århus), vilka kommer att samarbeta nära för att ta itu med utmaningar kopplade till natriumjonbatterier i fast tillstånd genom sex veckors stråltid per år fördelat på sex olika strålrör. BatMAX-hubben är kopplad till Battery Matrix, en intern grupp vid MAX IV som möjliggör samarbete över hela laboratoriet inom batteriforskning. Denna postdoktorstjänst kommer att spela en aktiv roll i aktiviteter som spänner över flera strålrör, både genom BatMAX-hubben och Battery Matrix.
Tjänsten är en av tre postdoktorstjänster knutna till BatMAX-konsortiet, var och en med olika inriktning, som kopplar samman universitetsgrupperna med MAX IV. Tjänsterna finansieras genom det nationella strategiska initiativet COMPEL, som syftar till att stärka batteriforskning och utbildning i Sverige. NanoCT har demonstrerats vid DanMAX, men befinner sig fortfarande i ett utvecklingsstadium som inte är klart för användare utan expertkunskaper. Målet med projektet är att utveckla både det tidigare demonstrerade X-ray mikroskopläget och holotomografiläget. Detta innefattar utveckling av programvara för experimentell styrning, fasåtervinning och rekonstruktion. Det kommer även att omfatta utveckling av bästa praxis för nanoCT på batterier, med särskilt fokus på att minimera strålningsskador och möjliggöra in operando-nanoCT.
MAX IV och BatMAX-konsortiet söker en postdoktor som ska:
leda utvecklingen av nanodatoriserad tomografi (nanoCT) vid strålröret DanMAX i nära samarbete med Matic-gruppen vid Chalmers.
delta vetenskapligt och tekniskt i BatMAX-projektet i samarbete med konsortiet.
delta i Battery Matrix, särskilt i projekt som spänner över flera strålrör.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
arbeta vid DanMAX-strålröret. Mer specifikt att leda utvecklingen av nanoCT som en praktiskt användbar teknik vid DanMAX.
delta i driften av strålröret, dvs. användarsupport samt underhåll av hårdvara och mjukvara.
utveckla experimentell forskning som utnyttjar nanoCT för batteriforskning.
delta i BatMAX-konsortiet, inklusive planering av stråltider, genomförande av experiment, analys av resultat och författande av vetenskapliga artiklar.
För att bli framgångsrik i denna roll krävs att du har följande kvalifikationer:
Doktorsexamen i kemi, fysik eller ett närliggande ämne.
Dokumenterad erfarenhet av röntgenavbildningstekniker, t.ex. μCT, nanoCT, TXM eller liknande.
Erfarenhet av datorprogrammering för dataanalys, t.ex. Python.
Bevisad förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Utmärkta kunskaper i engelska samt god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Följande ses som meriter:
Erfarenhet av X-ray optics för imaging.
Erfarenhet av experiment vid synkrotron- och/eller neutronkällor.
Erfarenhet av och god förståelse för elektrokemiska processer, inklusive batterier.
Kunskap om solid-state och/eller natriumjonbatterikemi.
Erfarenhet av användarsupport vid användarfaciliteter.
För annonsen i sin helhet och ansökan, besök: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:943542/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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Lund University, MAX IV Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds kansli@saco-s.lu.se 046-2229364 Jobbnummer
10000994