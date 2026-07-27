Service Manager till Kredinor
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2026-07-27
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Vill du kombinera kundrelationer, affärsförståelse och teknik i en roll med stort eget ansvar? Som Service Manager hos Kredinor får du möjlighet att vara en nyckelperson för några av bolagets viktigaste kunder och samtidigt bidra till utvecklingen av en växande nordisk organisation. Här får du stort förtroende, nära samarbete med både kunder och interna specialistteam samt möjligheten att påverka hur framtidens serviceleveranser skapas.
OM ROLLEN
Som Service Manager blir du den primära operativa kontaktpersonen för dina kunder och ansvarar för att skapa långsiktiga relationer byggda på förtroende, kvalitet och affärsvärde.
Du leder kundmöten, följer upp serviceleveranser, KPI:er och SLA:er samt säkerställer att kundernas behov omsätts till konkreta förbättringar och initiativ.
Rollen innebär ett nära samarbete med Operations, IT, Product Management, Sales och Finance där du koordinerar onboarding, implementationer, förändringsinitiativ och löpande kunddialog. Du fungerar som länken mellan affär, teknik och kund och ser till att leveranser och implementationer genomförs smidigt, strukturerat och med hög kvalitet – även i mer komplexa projektmiljöer med flera parter och intressenter.
Det här är en bred roll med stort eget ansvar där du får möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla kundrelationer och bidra till den fortsatta utvecklingen av Kredinors Service Management-funktion.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av Service Management, Service Delivery, Customer Success, projektledning eller liknande roller
Dokumenterad erfarenhet av att driva eller koordinera komplexa kundimplementationer/projekt med flera involverade parter och intressenter
Erfarenhet från bank, fintech, finansiella tjänster eller annan teknikdriven verksamhet
Förståelse för systemintegrationer, API:er eller tekniska lösningar
Erfarenhet av att samarbeta mellan affär, IT och kund
Vana att arbeta med KPI:er, SLA:er och serviceuppföljning
Förmåga att driva flera initiativ parallellt och koordinera olika intressenter
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar, skapa ordning i komplexa sammanhang och bygga starka relationer med både kunder och kollegor. Du är kommunikativ, analytisk och har ett genuint intresse för att förstå kundernas behov och skapa långsiktigt värde. Samtidigt motiveras du av förändring och ser möjligheter att förbättra processer, arbetssätt och kundupplevelser. Du känner dig bekväm i en dynamisk miljö där förutsättningarna kan ändras snabbt. Du trivs i en föränderlig miljö där nya möjligheter, initiativ och utmaningar är en naturlig del av vardagen.
OM ORGANISATIONEN
Kredinor startade sin etablering i Sverige under 2019 och har genomgått en spännande tillväxtresa under de senaste åren. Kredinor Sverige är en del av Kredinor-koncernen som är Norges äldsta inkassobolag och har funnits sedan 1876. Koncernen har drygt 600 anställda och finns i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Med ett stort utbud av finansiella tjänster hanterar Kredinor 2,1 miljoner ärenden årligen åt 4300 klienter.
Kredinor Sverige är ett tillväxtbolag inom inkasso med starka ambitioner att växa inom utvalda segment med nordiskt samarbete, innovation och digitalisering. I dagsläget är vi ca 40 anställda och sitter i ljusa och fräscha lokaler i Hammarby Sjöstad, bara 10 minuters promenad från Gullmarsplan.
Vi välkomnar en mångfald av sökande och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
DIN ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Kredinor med Wise.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Anja Widell, anja.widell@wise.se
. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Urvalet kommer påbörjas 2026-08-10. Rekryterande chef är placerad i Finland, så skicka gärna din ansökan på engelska. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8133530-2118661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Wise Jobbnummer
10013487