Account manager på HotelSpecials
Hotelspecials Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotelspecials Sverige AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt högpresterande team och var med och skapa drömweekends
Via HotelSpecials bokar varje år 500 000 gäster sin drömweekend på hotell. Med kontor i Stockholm och Haarlem (NL) och mer än 20 nationaliteter är vi ett internationellt företag. Från vårt kontor i Sverige sköter vi vår verksamhet i Skandinavien. Vi söker nu en sales manager för att jobba med våra partnerhotell och tillsammans med dem skapa ett bra utbud för våra besökare.
Läs gärna mer om oss på www.hotelspecials.se
och www.hotelspecials.com
Vill du...
• Ha stor påverkan på resultatet och ha stort inflytande?
• Arbeta i en bransch full med positiva leverantörer och kunder?
• Arbeta tillsammans i ett team där man uppmuntrar och stöttar varandra?
• Arbeta i en miljö där utveckling är prioriterat?
Vad gör en sales manager hos oss?
Som sales manager har du ansvar för en portfölj av hotell vi samarbetar med. Du jobbar tillsammans med hotellen för att öka deras och vår försäljning genom att skapa erbjudanden våra gäster efterfråga.
• Du förhandlar om priser, deals och specialerbjudanden
• Utvecklar relationer med hotellen i din portfölj genom regelbundna möten och kontakter
• Du ringer nya hotell som du tycker passar in hos oss och föreslår ett samarbete
• Du löser problem som uppstår i samarbete med våra hotell
• Hög aktivitet: samtal, mejl, möten
Hur ser teamet ut?
Totalt är vi ca 60 anställda varav 5 arbetar i Sverige. På vårt kontor i Stockholm finns Valencia (Kundtjänst), Oscar (Sales manager), Fredrik (VD) och Simon (ekonomi). Sen tillkommer ju du också! Vårt lilla team har bra sammanhållning och vi jobbar även tight med våra kollegor i Nederländerna i gemensamma projekt.
Vem är du?
• Du tar initiativ, är en "doer" och tvekar inte att lyfta luren
• Du är coachbar – du vill ha feedback och utvecklas snabbt
• Du kommunicerar bra, både i tal och skrift
• Du gillar att bygga relationer och hitta win-win-lösningar
• Du har högt tempo, positiv attityd och ger inte upp vid ett nej
• Du gillar struktur, mål och att planera din vecka
• Du älskar en skön weekend och att upptäcka något nytt
Du bör ha minst 2–3 års erfarenhet av försäljning och relationsbyggande. Kan du prata något ytterligare nordiskt språk är det en fördel. Du får gärna ha erfarenhet inom resor eller deals men om du inte har det så lär vi upp dig!
Tjänsten placeras i Stockholm. Det är en fast tjänst med fast lön + bonus.
Låter det intressant för dig?
I så fall är det bara att kontakta Fredrik Jansson på fredrik@hotelspecials.se
så hörs vi! All hjälp med rekrytering undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: fredrik.jansson@hotelspecials.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sales manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotelspecials Sverige AB
(org.nr 556684-7512), https://www.hotelspecials.se
Själagårdsgatan 7-9 (visa karta
)
111 31 STOCKHOLM Arbetsplats
HotelSpecials Jobbnummer
10013490