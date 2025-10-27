BAS-U Handläggare
Om projektet
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till ca 15 minuter. För att skona miljön går drygt 18 km av vägens 21 km i tunnel.
Mellan Kungens kurva och Hjulsta byggs leden i en 16 km lång tunnel med anslutningar via 13 st ramptunnlar. Från Hjulsta till Häggvik finns en tunnel på 1,8 km till Akalla och en 300 m lång tunnel under E4 i Sollentuna.
Om uppdragetArbetsuppgifterna varierar över tid och även mellan medarbetare. Inledningsvis kommer inte BasU.handläggare junior att utföra samtliga av dessa arbetsuppgifter. Trafikverket avser att BasU-handläggare junior inledningsvis ska arbeta med mer erfarna och redan etablerade medarbetare för att successivt öka antalet arbetsuppgifter samt att de kan utföras på egen hand.
Uppdraget som Bas-U handläggare innebär bland annat att:
Genomföra egna ronderingar på arbetsplatsen
Initiera omfattning och intervaller för rondering av övriga medarbetare
Vid behov deltaga på leverantörers skyddsronder samt leda skyddsronder i egen regi.
Hålla i och deltaga i möten kring byggarbetsmiljösamordning.
Se till att allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för arbetsstället tas fram och implementeras.
Delta i planeringen av arbetet och medverka till att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas när arbetsmetoder och arbetsutrustning väljs, när de olika arbetena samplaneras och när tidsplaneringen görs. Delta i leverantörers riskhantering angående arbetsmiljö.
Vid behov kontrollera dels att tekniska anordningar är behörigen besiktigade och provade, dels att förare har tillräcklig kompetens och i förekommande fall tillstånd.
Följa upp att leverantör på respektive arbetsställe tillämpar relevanta arbetsmiljöregler på ett systematiskt sätt samt att de följer upprättade planer (arbetsmiljöplan, brandskyddsplan).
Förvalta och ge förslag till uppdateringar av de redan framtagna och fastställda planerna såsom arbetsmiljöplan, insatsplan, beredskapsplan, brandskyddsplan m.fl.
Samla in information från leverantörer på arbetsplatsen för att uppdatera planer (arbetsmiljöplan, insatsplan, beredskapsplan, brandskyddsplan m.fl.).
Planera och genomföra årliga kris- och utrymningsövningar tillsammans med leverantörer, räddningstjänst och eventuellt andra myndigheter. 12) Deltaga på arbetsmiljöseminarium med olika teman.
Sprida goda exempel på arbetsmiljöåtgärder utifrån egna erfarenheter och kompetens.
Ge underlag till och medverka vid framtagning av månadsrapporter kring arbetsmiljö.
KompetenskravGenomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Minst 3 års erfarenhet av bygg-, anläggnings-, eller installationsbranschen varav minst 1 år i anläggningsbranschen eller installationsbranschen
Minst 1 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Giltigt B-körkort.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: Kontraktet gäller i två(2) år från att det trätt i kraft. Option till förlängning: 1+1 år.
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
