Bartender till vår skybar
Ligula Hospitality Group AB / Servitörsjobb / Lund
2025-08-14
Är du redo för en ny utmaning på en plats där modern design möter skånsk charm? Motel L Lund, beläget i den nya och spännande stadsdelen Brunnshög, erbjuder en unik arbetsmiljö där du får vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Hotellet, som öppnade i augusti 2021, har hela 12 våningar med 252 rum och en imponerande skybar som ger en hänförande utsikt över det vackra skånska landskapet.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta i hjärtat av Motel L - vår välkomnande och stilrena lobby, en plats där gäster kan mingla, arbeta eller bara koppla av med ett glas i baren. Vi erbjuder en inspirerande och modern arbetsmiljö med en stark laganda, där service och gästnöjdhet alltid står i centrum. Motel L är dessutom känt för sin slogan "More is less", vilket innebär att vi levererar hög standard till ett förmånligt pris - och detsamma gäller vår arbetskultur: vi ger mer, med en enklare och bättre arbetsvardag för dig.
Om du letar efter en plats där du får växa tillsammans med ett engagerat team, samtidigt som du får arbeta i en dynamisk och innovativ miljö - då är Motel L Lund din nästa arbetsplats!
Välkommen att bli en del av vår resa!Publiceringsdatum2025-08-14Beskrivning
Vår Skybar på 12:e våningen är oerhört populär och där erbjudes ett varierat utbud av öl/vin och klassiska drinkar
Är du en person som är positiv, ansvarstagande, stresstålig och har lätt för att samarbeta? Har du god struktur i ditt arbete, ordning och reda runt om dig? Då är det dig vi söker!
Vem söker vi? Vi vill jobba med en kreativ, flexibel och trevlig bartender.
En härlig bartender som ser till att skapa magiska gästupplevelser varje dag. Du har ett brinnande intresse för dryck och mat och vill dela med dig av din kunskap, inspirera dina kollegor och våra gäster.
Vi ser gärna att du gillar att arbeta i högt tempo då vi har mycket gäster i omlopp. Arbetet innebär också enskilt arbete som bartender och till viss del arbetsledning av extra personal. Arbetet är förlagd främst kvällstid, måndag till lördag.
Behärskar både svenska och engelska
Villkor:
Yrkeserfarenhet är ett krav och att arbeta som enskild bartender.
Minst 20 år fyllda.
Anställningen är en deltidsanställning, extra timmar vid behov.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att vi väckt ditt intresse och att bli en del av vårt team på Motel L i Lund.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i stark tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Sedan 2015 har vi mer än fördubblat antalet hotell och expansionen fortsätter. Koncernen består i dag av 46 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter normalt ca 800 årsanställda och omsätter över 1 400 MSEK.
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/145". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Parcere AB, Motel L Lund Jobbnummer
9458040