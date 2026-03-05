Bartender till Chako i Höganäs

Mbohe AB / Servitörsjobb / Höganäs
2026-03-05


Chako startade i maj 2024 och snart har vi serverat latinfusion i hjärtat av Höganäs i drygt två år. Vi är ett litet team som alla brinner för mat och dryck i kombination, att utmana invanda mönster och att ha roligt.
Vill du bli en i vårt gäng som vill växa och utvecklas tillsammans med oss? Vi behöver en kollega som vill ta ett ansvar för serveringen och utveckla dryckesutbudet tillsammans med oss.
Skicka in ditt CV så hör vi av oss om det blir aktuellt för intervju!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: jobb@chako.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mbohe AB (org.nr 556961-7672), http://www.chako.se
Storgatan 62 (visa karta)
263 33  HÖGANÄS

Arbetsplats
Chako mat och dryck

Kontakt
Ignacio Esteban Kochnowicz
jobb@chako.se
0762171588

Jobbnummer
9780398

